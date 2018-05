Primesti mailuri despre GDPR? Mare atentie pe ce dai click, caci poti ramane fara bani in cont

Insa trebuie sa fim foarte atenti pe ce dam click, caci e posibil sa le oferim pe tava informatii hackerilor, pe care le pot folosi impotriva noastra."Pentru infractorii cibernetici mesajele de reacordare a consimtamantului in contextul GDPR reprezinta o oportunitate lucrativa pentru a dezvolta o campanie de phishing", a precizat Bogdan Botezatu, specialist in securitate informatica la Bitdefender, pentru Ziare.com.Pericolul este cat se poate de real. Deja clientii uneia dintre marile banci din Marea Britanie, Natwest, au devenit victimele unei campanii de inselaciune, unde atacatorii le cer efectiv sa se conformeze cu normele GDPR prin furnizarea de informatii personale sub amenintarea ca li se vor sterge conturile."Atacatorii folosesc ulterior datele respective pentru a accesa conturile bancare ale victimelor si a face tranzactii", ne-a explicat specialistul in securitate.Cu alte cuvinte, primesti un mail aparent legitim, care iti cere sa reconfirmi datele personale, dar in fapt este un formular creat de hackeri, care iti lasa impresia ca e dat de o companie reala. Apoi, cu informatiile respective, infractorii cibernetici iti pot accesa conturile bancare, de exemplu.In aceste conditii, l-am rugat pe Bogdan Botezatu sa ne ofere cateva recomandari pentru a nu cadea in capcana hackerilor."Prima recomandare in aceste situatii este ca utilizatorii sa verifice cu atentie sursa mailului (adresa emitentului) si sa se asigure ca expeditorul este unul legitim si nu unul care prezinta suspiciuni. Orice document atasat venit printr-un mesaj nesolicitat poate fi infectat cu malware. Astfel, utilizatorii trebuie sa evite sa deschida documente nesolicitate.E important de retinut ca bancile nu solicita niciodata informatii sensibile prin intermediul e-mail-ului, acesta fiind un bun semnal de alarma ca acel mail este probabil o tentativa de phishing", explica specialistul in securitate.Citeste si:O companie romaneasca din 5 nu stie ce este GDPR, cu o zi inainte ca acesta sa intre in vigoare. Cum stau lucrurile in restul EuropeiIncepe aplicarea GDPR. Cine conduce autoritatea responsabila si cand ar putea incepe controalele ...citeste mai departe despre " Primesti mailuri despre GDPR? Mare atentie pe ce dai click, caci poti ramane fara bani in cont " pe Ziare.com