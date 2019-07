La Facebook, problemele au inceput sa apara la ora 16.00, ora Romaniei, in tari din Europa si in zona centrala si de est a Statelor Unite.In ceea ce priveste WhatsApp, acesta este indisponibil in America de Sud si in Europa centrala, iar la Instagram au fost raportate probleme in toate tarile din Europa si in Statele Unite, informeaza News.ro.Pe Instagram nu pot fi incarcate imagini, la fel pe Facebook, in timp ce pe WhatsApp nu pot fi transmise mesaje audio.Anul acesta, platformele social media s-au confruntat cu mai multe situatii de acest tip. In luna aprilie, timp de 3 ore, ele au fost indisponibile la nivel mondial.Probleme sunt si in Romania in ceea ce priveste Facebook.Un cititor Ziare.com ne-a tramsis mesajul primit in momentul in care a incercat sa descarce un fisier primit de la un prieten: "Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can". ...citeste mai departe despre " Probleme cu Facebook, WhatsApp si Instagram in mai multe zone din lume, inclusiv Romania " pe Ziare.com