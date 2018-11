Utilizatorii celor doua platforme online au precizat ca nu au putut sa deschida pagini sau anumite sectiuni ale acestor retele de socializare. Reprezentantii Facebook au confirmat pe site-ul companiei ca analizeaza in prezent aceasta pana de functionare."In prezent, ne confruntam cu anumite probleme din cauza carora anumite cereri API au nevoie de mai mult timp (pentru conectare, n.red.) sau esueaza in mod neasteptat", se afirma intr-un mesaj publicat pe pagina dezvoltatorilor Facebook."Investigam problema si lucram pentru a gasi o solutie", au adaugat reprezentantii companiei americane.Reteaua Facebook are peste 2,2 miliarde de utilizatori pe plan mondial, in timp ce Instagram - care este detinuta de Facebook - are peste 1 miliard de utilizatori activi.Potrivit site-ului de monitorizare online Down Detector (foto), problemele cu care se confrunta cele doua retele au inceput in Marea Britanie cu putin timp inainte de ora locala 13.00, insa ele au fost raportate apoi si in alte zone din Europa, pe coasta estica a Statelor Unite si in Asia.Reprezentantii celor doua companii nu au facut deocamdata comentarii despre cauza acestor defectiuni tehnice. ...citeste mai departe despre " Probleme tehnice pentru Facebook si Instagram: Se lucreaza la gasirea de solutii " pe Ziare.com