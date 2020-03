Nivelul productiei in randul partenerilor Apple care dezvolta componentele de iPhone este in continuare redus si va ramane la fel si cel putin in urmatoarele 2-3 luni.Multi dintre angajatii companiilor chinezesti cu care lucreaza Apple stau acasa din cauza temerilor de infectare cu coronavirus, ceea ce afecteaza productia de componente pentru iPhone, sustine analistul Ming-Chi Kuo.Kuo exemplifica vorbind de stocurile de lentile pentru camera foto de iPhone, produse de Genius Electronic Optical, care vor scadea si mai mult in perioada urmatoare.Compania chineza ar mai avea stocuri de lentile pentru inca o luna, insa productia nu-si va "reveni semnificativ" mai devreme de luna mai, ceea ce o va pune pe Apple intr-o situatie foarte dificila, daca nu gaseste alte surse.Vestea buna este ca productia modelelor noi, spune Kuo, nu va fi afectata, conform estimarilor actuale. Atat iPhone-urile din toamna, cat si urmasul lui iPhone SE vor putea fi lansate la timp.iPhone SE2, care ar trebui sa fie un model mai ieftin, cu ecran mai mic si design vechi, urmeaza sa fie lansat candva in prima jumatate a acestui an. ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Problemele de productie pentru iPhone continua, cel putin pana in mai " pe Ziare.com