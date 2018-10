Profesor de comunicare: Impulsul de a impartasi evenimente din viata noastra nu este narcisist si precede cu mult Facebook

Narcis al zilelor noastre nu se mai admira indelung in oglinda, ci in ecranul smartphone-ului, cautand filtrul perfect si numarandu-si like-urile.Insa dincolo de narcisism, ceea ce a fost numita "dependenta" de retelele sociale isi are radacinile intr-o nevoie umana de lunga durata, satisfacuta de-a lungul anilor cu instrumentele aflate la indemana, sustine Humphreys, intr-un articol publicat in Fast Company.Profesorul da exemplul traditionalului jurnal, folosit de oamenii veacurilor trecute pentru a se intelege pe ei insisi si lumea in care traiesc.Popularitatea jurnalelor a crescut in secolul al XVIII-lea si al XIX-lea, fiind folosite in special de femeile din clasa de mijloc a Noii Anglii pentru a face insemnari regulate despre viata de zi cu zi.Intre paginile lor nu erau consemnate cele mai intime ganduri si dorinte ale autorului, asa cum ne asteptam cand auzim cuvantul "jurnal", ci evenimentele zilei: ce s-a intamplat prin casa, cine a venit in vizita, cine s-a nascut si cine a murit, in special femeile fiind preocupate mai ales de familie si de comunitate.Nu erau nici tinute sub cheie, ci dimpotriva. Tinerele femei casatorite le trimiteau parintilor jurnalele lor, care erau citite si cu ocazia vizitelor membrilor familiei sau ale prietenilor. Spre sfarsitul secolului al XIX-lea, in epoca victoriana, parintii obisnuiau sa citeasca si cu voce tare jurnalele copiilor lor la sfarsitul zilei.Jurnalul reprezenta, asadar, un mijloc de a impartasi experientele traite cu altii. Asa cum sunt si colajele si albumele foto."Impreuna, ele sugereaza ca am folosit dintotdeauna media ca un instrument pentru a crea marturii ale vietilor noastre. Facem acest lucru pentru a ne intelege, pentru a observa tendinte in comportamentul nostru pe care nu le putem vedea in experientele traite", scrie Humphreys.Folosim astazi la fel platformele de social media, insa exista o diferenta importanta intre acestea si vechile instrumente. Utilizarea lor este finantata de publicitate, prin urmare aceste platforme sunt motivate sa ne incurajeze sa le folosim cat mai mult, pentru a atinge un public cat mare, explica Humphreys: "Pozele, postarile si like-urile noastre devin marfuri"."C ...citeste mai departe despre " Profesor de comunicare: Impulsul de a impartasi evenimente din viata noastra nu este narcisist si precede cu mult Facebook " pe Ziare.com