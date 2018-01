Profesorii ar putea fi inlocuiti de roboti in urmatorii 10 ani

Seldon este primul care a avansat un termen limita pentru inlocuirea cadrelor didactice cu roboti, dar nu este primul care sustine ca asa ceva se va intampla. Studiile arata ca robotii - fie ei forme de inteligenta artificiala, programe pe calculator sau masini cu aspect umanoid - vor fi tot mai folositi in viitor si vor lasa milioane de oameni fara locuri de munca, potrivit Word Economic Forum.Se discuta inca intens pe marginea domeniilor in care robotii ii vor inlocui pe oameni. Unii spun ca loc pentru masini va fi doar in domeniile murdare, monotone si periculoase in care oamenilor oricum nu le placea sa lucreze. Iar o astfel de tendinta se manifesta deja. Sunt roboti care curata locurile in care se petrec dezastrele nucleare sau care fac munci grele in constructii. Masinile ar putea prelua insa si joburi de birou, inlocuind experti financiari, doctori si luandu-se la intrecere chiar cu genii in publicitate.Meseria de profesor insa are cerinte pe care robotii n-au dat inca semne ca le pot indeplini. Fiecare elev invata in felul sau, poate avea probleme comportamentale sau de familie, iar asta ii cere profesorului sa se adapteze si sa isi foloseasca nu doar experienta didactica, ci si pe cea de viata pentru a-si forma elevii. Deja profesorii trebuie sa fie supraoameni pentru a putea rezolva toate problemele. Iar crearea unor roboti care sa obtina astfel de performante in relatia cu oamenii s-ar putea dovedi dificila.E nevoie de 20 de milioane de profesoriPotrivit unui raport UNESCO din 2015, 9% dintre copii cu varste intre 5-11 ani nu mergeau la scoala. In plus, 16% dintre tinerii cu varste de 12-14 ani nu erau scolarizati. Circa 70 la suta dintre ei proveneau din Africa de Sud si din preajma desertului Sahara. In respectivele regiuni nu doar ca scolile nu au curent electric si apa curenta, dar nici de profesori nu prea dispun. Mai exact, sustine UNESCO, pana la 56% dintre cadrele didactice din aceste zone nu sunt suficient de bine pregatite.Ca problemele sa se rezolve, ar fi nevoie de inca 20 de milioane de profesori. Alti aproape 50 de milioane de profesori ar trebui inlocuiti in urmatorii 13 ani din cauza ca urmeaza sa paraseasca sistemul fie pentru a face altceva, fie prin pensionare.Daca robotii ar deveni profesori, acestia ar trebui doar cumparati si eventual intretinuti, dar n-ar necesita plata lunara a unui ...citeste mai departe despre " Profesorii ar putea fi inlocuiti de roboti in urmatorii 10 ani " pe Ziare.com