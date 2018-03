PwC: Organizatiile nu asigura masuri suficiente pentru protejarea confidentialitatii datelor

Mai putin de jumatate dintre respondenti (49%) declara ca organizatia lor limiteaza colectarea, pastrarea si accesarea informatiilor personale la minimul necesar pentru a indeplini scopul legitim pentru care sunt colectate, conform studiului."Doar 51% dintre respondenti au un inventar precis cu privire la modul in care datele personale ale angajatilor si clientilor sunt colectate, transmise si stocate. Si doar 53% solicita angajatilor sa urmeze o instruire in domeniul politicii si practicilor de protectie a datelor personale", se arata in studiu.In plus, in ceea ce priveste tertele parti care gestioneaza datele personale ale clientilor si angajatilor, mai putin de jumatate (46%) dintre acestia efectueaza audituri de conformitate pentru a se asigura ca au capacitatea de a proteja astfel de informatii. Acelasi numar (46%) declara ca organizatia lor le cere tertilor sa respecte politicile de confidentialitate."Sunt putine companii care integreaza managementul riscurilor cibernetice si de confidentialitate in strategia lor de transformare digitala. Intelegerea celor mai frecvente riscuri, inclusiv lipsa constientizarii in privinta activitatilor de colectare si de pastrare a datelor, reprezinta un punct de pornire pentru dezvoltarea unui cadru de guvernanta a utilizarii datelor", a declarat Mircea Bozga, Partener, Liderul Echipei de Servicii de Risk Assurance, PwC Romania.Companiile din Europa si Orientul Mijlociu sunt in general in urma celor din Asia, America de Nord si America de Sud in elaborarea unei strategii globale de securitate a informatiilor si in implementarea practicilor de guvernanta a utilizarii datelor.In cadrul celui de-al XXI-lea raport global PwC CEO Survey, amenintarile cibernetice au intrat in top cinci amenintari la adresa dezvoltarii pentru al treilea an la rand. 40% dintre directorii executivi recunosc ca sunt extrem de ingrijorati de acest lucru, fata de 25% anul trecut."Exista totusi motive sa fim optimisti. 87% dintre executivii la nivel global declara ca investesc in securitatea informatica pentru a construi increderea in relatiile cu clientii. Aproape la fel de multi (81%) spun ca iau masuri pentru a creste transparenta privind utilizarea si stocarea datelor. Dar mai putin de jumatate spun ca iau ace ...citeste mai departe despre " PwC: Organizatiile nu asigura masuri suficiente pentru protejarea confidentialitatii datelor " pe Ziare.com