Raport DIICOT: Infractorii cibernetici se bazeaza din ce in ce mai mult pe criptomonede. Cum suntem furati la bancomat

Concluzia apartine procurorilor DIICOT specializati in criminalitate infomatica. Detaliile apar in raportul institutiei pe anul 2017, obtinut de Ziare.com si care urmeaza sa fie dat publicitatii astazi, la ora 13:00.Potrivit sursei citate, numarul grupurilor infractionale specializate in atacuri directe si complexe asupra ATM-urilor sau sistemelor bancare este de asemenea in crestere, prejudiciile inregistrate fiind din ce in ce mai importante.Noua tendinta in ce priveste echipamentele de copiere a datelor inscriptionate pe banda magnetica a cardurilor bancare, "deep insert skimming", a afectat si Romania. Este vorba de o tehnica noua de fraudare, un dispozitiv de citire a cardurilor, foarte subtire, este introdus in bancomat si citeste datele de pe cardurile victimelor.Santajati cu datele din calculatorPotrivit DIICOT, atacurile ransomware au eclipsat alte forme ale criminalitatii informatice, in special prin formele auto-propagatoare, ransomworms (WannaCry, Petya). In esenta, ransomware-ul este un software care, dupa ce se instaleaza pe dispozitivul victimei (calculator, smartphone), cripteaza datele victimei tinandu-le "ostatice". Cei care-l folosesc santajeaza victima pe care o ameninta ca ii vor publica datele daca aceasta nu plateste o "rascumparare".Potrivit DIICOT, acestea nu sunt directionate catre un anumit profil al victimelor, aria de raspandire a tintelor necunoscand limitari. In plus, beneficiile obtinute prin acest tip de atacuri au o valoare ridicata, iar uneori prejudiciile produse victimelor, exceptandu-le pe cele de ordin pecuniar, sunt extrem de grave.Rascumpararile, in criptomonedeIn acest context, incasarea rascumpararii in cazurile atacurilor de tip ransomware se face cu ajutorul criptomonedelor.Totodata, compromiterea unor sisteme informatice "si utilizarea ilicita a puterii de procesare pentru minarea de criptomonede se inscrie in directiile de evolutie a criminalitatii informatice".Mesajul din "spam"De exemplu, la finele anului 2017, s-a inregistrat si prima investigatie in care au fost identificati autorii propagarii unui atac tip ransomware (CTB Locker), rezultat al cooperarii autorita ...citeste mai departe despre " Raport DIICOT: Infractorii cibernetici se bazeaza din ce in ce mai mult pe criptomonede. Cum suntem furati la bancomat " pe Ziare.com