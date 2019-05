Reactia Huawei dupa ce Google i-a restrictionat accesul la sistemul Android

In schimb, grupul chinez nu a spus ce se va intampla cu telefoanele pe care le va vinde in viitor, care este putin probabil sa mai aiba acces la o serie de servicii populare oferite de Google, precum gmail, YouTube si Chrome, daca nu va fi obtinuta o licenta speciala.Smartphone-urile si tabletele marci ale Huawei functioneaza pe baza sistemului de operare Android de la Google. Grupul chinez este al doilea mare producator mondial de smartphone-uri dupa Samsung si in prezent aspira la pozitia de lider mondial."Huawei va continua sa ofere actualizari de securitate si servicii post-vanzare pentru toate smartphone-urile si tabletele actuale marcile Huawei si Honor, acoperind toate produsele vandute si cele care sunt in stoc la nivel global", a informat un purtator de cuvant de la Huawei.Grupul chinez subliniaza ca a avut o contributie importanta la dezvoltarea si cresterea sistemului de operare Android la nivel mondial si va continua sa construiasca un sistem software sigur si sustenabil, pentru a putea oferi cea mai buna experienta pentru toti utilizatorii sai, informeaza Reuters.In prezent, dispozitivele vandute de Huawei in China nu au aplicatiile Google insa decizia grupului american ar putea afecta apetitul consumatorilor din afara Chinei pentru produsele marca Huawei. Aproape jumatate din cele 208 milioane telefoane vandute de Huawei in anul 2018 au fost in afara Chinei iar Europa este cea mai importanta piata externa a grupului chinez, care controleaza 29% din piata europeana.Gigantul american Google, al carui sistem de operare mobil Android echipeaza imensa majoritate a smartphone-urilor in lume, a anuntat, duminica, ca incepe sa-si suspende relatiile cu compania chineza de telecomunicatii Huawei, care face parte dintre cele considerate "riscante" de Washington.Pe fondul tensiunilor comerciale cu Beijingul, presedintele american Donald Trump a interzis saptamana trecuta grupurilor americane sa faca comert in telecomunicatii cu companii straine considerate periculoase pentru securitatea nationala, o masura ce vizeaza in special Huawei, gigantul chinez de ...citeste mai departe despre " Reactia Huawei dupa ce Google i-a restrictionat accesul la sistemul Android " pe Ziare.com