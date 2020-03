Riscurile de securitate la care angajatii pot expune companiile, cand muncesc de acasa. Recomandarile Bitdefender

Reinnoiti datele de acces si verificati daca laptopul e pregatit.In majoritatea cazurilor, angajatii nu vor putea innoi sau schimba parola de acces din afara infrastructurii companiei.Astfel, inainte de a pleca acasa cu laptopul de serviciu, angajatii sunt sfatuiti sa isi actualizeze parola de acces ca sa evite riscul de a nu mai putea accesa aplicatiile de serviciu de acasa.Masura e cu atat mai indicata daca sistemul de operare ne-a avertizat de curand sa ne schimbam parola de acces. In plus, verificati daca serviciul de VPN care va permite sa va conectati de oriunde la reteaua companiei e instalat si configurat corespunzator.Folositi un serviciu de VPN.Inainte de a incepe orice activitate in scop de serviciu, conectati-va la VPN-ul companiei. Conectarea in infrastructura companiei prin reteaua Wi-Fi de acasa fara VPN lasa usa deschisa raufacatorilor interesati sa fure date de acces.Nu folositi alte solutii de conectare la infrastructura companiei, altele decat clientul de VPN autorizat de departamentul de IT. Folosirea de solutii de tipul Remote Desktop Client nu e conforma cu majoritatea politicilor de securitate din companii.Nu amestecati ce e personal cu ce e in scop de serviciu.Nu folositi dispozitivele personale in scop de serviciu si nu folositi laptopul sau telefonul de serviciu in scopuri personale, cum ar fi cumparaturi online, retele de socializare sau download de fisiere.Folosirea serviciilor personale pe dispozitivele de lucru poate genera conflicte cu aplicatiile de lucru si cu datele companiei. Un simplu copy-paste neatent poate cauza incalcarea legilor in vigoare cu privire la protectia datelor (GDPR).Intr-o conversatie personala pe laptopul de serviciu, un angajat poate trimite din greseala un fisier cu informatii confidentiale - de exemplu, datele personale ale unui client.Laptopul companiei este securizat automat de departamentul IT intocmai pentru a acoperi orice posibila eroare umana. Asadar, pentru scopuri personale, folositi doar dispozitivele personale, iar in scop de serviciu doar dispozitivele aferente.In plus, nu lasati ceilalti membri ai familiei sa foloseasca dispozitivele de serviciu. In general, copiii sunt mai usor de pacalit sa descarce ...citeste mai departe despre " Riscurile de securitate la care angajatii pot expune companiile, cand muncesc de acasa. Recomandarile Bitdefender " pe Ziare.com