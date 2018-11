Romania se afla intre primele tari ai caror cetateni sunt atacati cu virusi de mobil

In cadrul aceluiasi document se precizeaza faptul ca, la un an si jumatate dupa izbucnire, ransomware-ul WannaCry se afla in fruntea listei celor mai raspandite familii de programe de criptare si a atacat 74.621 de utilizatori unici din toata lumea. Per total, aceste atacuri au fost responsabile de 28,72% dintre incidentele provocate utilizatorilor de programe de criptare in T3 din 2018, in crestere cu peste doua treimi fata de aceeasi perioada din 2017, cand era de 16,78%."In mai 2017 au avut loc mai multe atacuri cibernetice cu programul de criptare WannaCry, considerate inca una dintre cele mai mari infectari cu ransomware din istorie. Chiar daca Windows a scos un patch pentru sistemul sau de operare, care sa rezolve vulnerabilitatea exploatata de EternalBlue cu doua luni inainte de startul atacurilor, WannaCry a afectat, totusi, sute de mii de dispozitive de pe tot globul.Ca toate programele de criptare, WannaCry a transformat fisierele de pe computerele victimelor in date criptate si a cerut rascumparare in schimbul cheilor de decriptare (create de atacatori pentru a descifra fisierele si a le recupera), facand imposibila utilizarea dispozitivului infectat. Consecintele fenomenului WannaCry au fost devastatoare, pentru ca victimele era in special organizatii cu sisteme in retea - activitatea companiilor, a fabricilor si a spitalelor a fost paralizata.Chiar daca acest caz a demonstrat pericolul reprezentat de programele de criptare si mare parte dintre PC-urile din toata lumea au fost actualizate pentru a nu fi afectate de exploit-ul Eternal Blue, statisticile arata ca infractorii inca incearca sa atace computerele care nu au fost actualizate si ca mai exista destule", se arata in raportul de specialitate.Potrivit documentului, solutiile de securitate Kaspersky Lab au protejat 259.867 de utilizatori unici de atacuri cu programe de criptare, in crestere cu 39%, comparativ cu T2 2018, cand numarul utilizatorilor a fost de 158.921.De asemenea, in T3 din acest an, solutiile Kaspersky Lab au detectat si respins 947.027.517 de atacuri de pe resurse online localizate in aproape 200 de tari si teritorii din toata lumea, in scadere cu 1,7% ...citeste mai departe despre " Romania se afla intre primele tari ai caror cetateni sunt atacati cu virusi de mobil " pe Ziare.com