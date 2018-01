Romanii care au modele mai vechi de iPhone pot sa dea Apple in judecata?

Mai intai, haideti sa vedem care e miza.Gigantul IT a recunoscut luna trecuta ca incetineste voit modelele mai vechi de iPhone (6, 6S, SE, 7). Ceea ce este cu adevarat ingrijorator este ca acest lucru se intampla dupa doar un an de utilizare, adica mult prea repede pentru un produs care se vrea a fi premium.Drept urmare, asteptarile celor care scot multi bani pentru achizitionarea unui iPhone sunt inselate, pentru ca se trezesc ca performanta dispozitivului este mult inferioara dupa doar 12 luni de folosire.Si daca tot vorbim de probleme de etica, Apple nici macar nu si-a notificat utilizatorii pana acum ca incetineste telefoanele mai vechi, in ciuda faptului ca multi proprietari de iPhone au reclamat acest lucru.Dar gigantul IT a ales sa ignore plangerile pana in momentul in care John Poole, fondatorul Primate Labs, o companie de analiza software pentru platforme web si mobile, a venit cu dovada irefutabila, in decembrie 2017. El a facut mai multe experimente care arata ca, odata ce un iPhone "imbatraneste" si foloseste un sistem de operare mai nou, cu atat dispozitivul se misca mai greu.Compania a recunoscut apoi public acest lucru. Explicatia consta in faptul ca bateriile de litiu-ion se uzeaza in timp si nu mai functioneaza la capacitatea de odinioara, astfel ca Apple s-a gandit sa rezolve acest lucru prin limitarea performantei procesorului. In caz contrar, telefonul s-ar fi inchis brusc.Faptul ca gigantul IT a gasit o rezolvare la o problema legitima ar fi fost de laudat, numai ca si aici intervin cateva chestiuni legate de moralitate. Pe langa faptul ca nu si-a notificat utilizatorii de masura luata, de ce Apple face telefoane care se confrunta cu o astfel de problema? De ce nu le-a dotat cu o baterie capabila sa reziste mai mult? Aceasta era solutia logica.Ba mai mult, daca voiai sa inlocuiesti bateria unui iPhone vechi, iesit din garantie, trebuia sa scoti din buzunar 79 de dolari, un pret destul de piperat pentru a rezolva o problema care nu ar fi trebuit sa existe de la bun inceput. Apple a incercat sa isi imbuneze clientii si a redus acum acest cost la 29 de dolari, dar ar putea fi un caz de too little, too late.In plus, ...citeste mai departe despre " Romanii care au modele mai vechi de iPhone pot sa dea Apple in judecata? " pe Ziare.com