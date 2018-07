Romanii vor vedea de astazi mai putine titluri inselatoare pe Facebook

Pe langa postarile in limba romana, noile practici vor fi valabile pentru continutul in alte 5 limbi, respectiv turca, rusa, bulgara, greaca si hindi.Schimbarile anuntate de reteaua de socializare se aplica pentru:titluri care distorsioneaza informatia, omitand intentionat detalii esentiale sau care induc in eroare utilizatorii, astfel incat acestia sa dea click pe un link pentru a afla raspunsul, de exemplu: "Cand s-a uitat sub pernele de pe canapea si a vazut ASTA..."titluri care exagereaza detaliile unei povesti printr-un limbaj senzational, astfel incat povestea sa capete o greutate mai mare decat ar avea in mod normal, de exemplu: "WOW! Ceaiul de ghimbir este elixirul tineretii vesnice. TREBUIE sa vezi asta!"Potrivit estimarilor Facebook, pe majoritatea paginilor nu se vor observa modificari semnificative ale modului in care postarile lor sunt afisate in News Feed, in urma implementarii acestei actualizari."Schimbarile vin ca urmare a feedback-ului primit de Facebook din partea utilizatorilor, care au spus ca nu apreciaza continutul eronat, care are un caracter senzational sau poate fi considerat spam. In aceasta categorie pot fi incluse si titlurile de tip clickbait, menite sa atraga atentia si sa indemne utilizatorii sa dea click pe un link. Din dorinta de a sustine o comunitate informata, echipa Facebook face eforturi constante pentru a identifica povesti care au titluri de tip clickbait, astfel incat acestea sa fie afisate mai rar", anunta Facebook.Reprezentantii retelei de socializare spun ca politica anuntata acum este rezultatul activitatii din ultimii ani, care si-a propus sa actualizeze News Feed-ul astfel incat sa reduca numarul de afisari ale postarilor din surse ce folosesc in mod constant titluri de tip clickbait, prezentand informatii false sau exagerate."Pe de alta parte, editorii care se bazeaza pe titluri de tip clickbait ar trebui sa se astepte la o scadere a vizibilitatii. Pentru a nu fi afectate de aceasta schimbare, Paginile ar trebui sa evite titlurile care omit informatia necesara pentru a intelege continutul articolului sau care exagereaza pentru a crea false asteptari. Daca o Pagina renunta la titlurile senzationale sau de tip clickbait, postarile sale nu vor ...citeste mai departe despre " Romanii vor vedea de astazi mai putine titluri inselatoare pe Facebook " pe Ziare.com