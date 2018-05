S-au depus plangeri chiar din prima zi de aplicare a regulamentului UE privind protectia datelor personale (GDPR)

Tot ce trebuie sa stiti despre GDPR"Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor" (RGPD) prevede drepturi consolidate ale navigatorilor pe Internet si sanctiuni - fara precedent - in cazul unor abuzuri, intr-un context marcat de scandalul planetar care a implicat reteaua de socializare americana condusa de Mark Zuckerberg Avalansa de mesaje care invita utilizatorii sa accepte noile conditii de utilizare pe Twitter , Google sau alte site-uri de comert si diverse organisme este primul efort vizibil al noii situatii, careia europenii spera sa-i dea o amploare mondiala.Cetatenii sunt, in prezent, "ca si cum ar fi nud intr-un acvariu", insa "multumita noilor reglementari, europenii isi vor relua controlul asupra datelor", a pledat comisarul european insarcinat cu Justitia Vera Jourova, aparand strangerea surubului prin RGPD.Citeste si Noul regulament european privind protectia datelor: Mai multa siguranta pentru cetatenii europeniAceasta legislatie impune oricarei intreprinderi - pe Internet sau nu - sa ceara un "consimtamant explicit si pozitiv" in vederea utilizarii datelor personale colectate sau prelucrate in UE. Ea le da totodata cetatenilor "dreptul sa stie" cand le sunt piratate datele, ca in divulgarea masiva de la Uber, in 2016.Abuzurile vor fi dur pedepsite. Intreprinderile - capabile sa transforme aceste date in aur exploatandu-le in vederea publicitatii tintite, de exemplu - se vor expune unor sanctiuni care pot atinge pana la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri anuala mondiala, in cazul in care nu respecta noile reglementari.Max Schrems ataca"Acum ca noile reglementari sunt in vigoare, autoritatile de protectia datelor vor supraveghea aplicarea lor in intreaga UE", a avertizat vineri un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE).In fapt, autoritatile nationale de protectie au fost sesizate inca din prima zi a RGPD, de catre juristul austriac Max Schrems, un mare activist al respectarii vietii private, care a depus o prima salva de plangeri contra marilor giganti americani."Probabil ati vazut aceste ferestre contextuale care se afiseaza peste tot, spunand > . Or RGPD interzice in mod ex ...citeste mai departe despre " S-au depus plangeri chiar din prima zi de aplicare a regulamentului UE privind protectia datelor personale (GDPR) " pe Ziare.com