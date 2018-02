Safetech Innovations, servicii si solutii complete de securitate IT pentru alinierea la normele GDPR

"Noile reglementari GDPR se aplica tuturor organizatiilor care gestioneaza si prelucreaza date cu caracter personal, fie ca vorbim de prelucrarea datelor angajatilor, a datelor clientilor in scopuri de marketing sau a datelor sensibile ale unor clienti (date legate de sanatate, biometrice etc.).Dintre obligatiile noi impuse de GDPR asupra operatorilor de date amintim: pseudonimizarea si criptarea datelor personale, notificarea catre Autoritatea de Supraveghere a breselor de securitate in 72 ore, desemnarea unui responsabil pentru protectia datelor (DPO), managementul consimtamantului de prelucrare", a declarat Victor Gansac, director general al Safetech Innovations.Alinierea unei companii la regulamentul GDPR presupune implementarea unui set de masuri tehnice si organizatorice adecvate, care sa asigure un nivel de securitate corespunzator.Primul pas in alinierea la noile norme il reprezinta evaluarea gradului actual de conformare cu cerintele noului regulament GDPR si identificarea vulnerabilitatilor care pot duce la neconformare.Urmatoarea etapa implica verificarea modului in care organizatia poate raspunde unor cerinte noi ale regulamentului, precum: portabilitatea datelor, notificarea autoritatilor sau implementarea protectiei datelor ("privacy by design and privacy by default") inca din faza de proiect a unui proces, sistem sau servciu.La finalul evaluarii conformitatii, se va trasa o harta a punctelor critice la nivelul masurilor tehnice si organizatorice si se va realiza un plan de remediere a vulnerabilitatilor, astfel incat riscul organizatiei sa fie redus la un nivel acceptabil.In completarea acestor masuri, Safetech Innovations ofera solutii tehnice complete care vor asigura un nivel optim de securitate informatica si acopera in mod adecvat cele trei obiective fundamentale dintr-o organizatie: confidentialitate, integritate si disponibilitate, la nivelul proceselor, procedurilor, aplicatiilor, sistemelor, retelei si infrastructurii."Safetech Innovations are experti certificati in protectia datelor cu caracter personal ...citeste mai departe despre " Safetech Innovations, servicii si solutii complete de securitate IT pentru alinierea la normele GDPR " pe Ziare.com