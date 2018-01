Producatorul coreean a trimis invitatii de presa pentru evenimentul Unpacked, in cadrul caruia va fi prezentat oficial noul Galaxy S9.Evenimentul va fi legat de cel mai mare targ de tehnologii mobile, Mobile World Congress, si va avea loc pe 25 februarie, la Barcelona, incepand cu ora 19:00, ora Romaniei.Invitatia de presa contine si un mic teaser - "Camera. Reimaginata". Cei de la Samsung vor sa sugereze ca va fi vorba de o imbunatatire semnificativa a camerei foto, insa acest gen de promisiuni sunt facute de producatori in fiecare an, fara sa fie onorate cu o inovatie pe masura.Spre deosebire de alti ani, cand ajungeau sa se cunoasca toate detaliile tehnice inainte de prezentarea oficiala, de data aceasta informatiile legate de noul varf de gama sunt semnificativ mai reduse.Galaxy S9 va avea un design similar cu modelul de anul trecut, ramele din jurul ecranului, cel mai probabil, urmand sa fie cu cativa milimetri mai inguste.Principala noutate va fi camera foto duala a versiuni S9+. Acesta va fi primul model din seria Galaxy S care va oferi un sistem foto format din doua camere - o tehnologie pe care alti producatori au adoptat-o deja in urma cu doi ani, dar care nu a adus un salt calitativ pe masura.Daca se respecta itinerariul din anii trecuti, noile modele Galaxy S9 si S9+ vor putea fi precomandate imediat dupa prezentarea oficiala, urmand sa intre oficial pe piata in a doua parte a lunii februarie sau la inceputul lui aprilie.Citeste si Samsung pregatea un telefon revolutionar, dar chinezii l-au copiat inainte de lansare ...citeste mai departe despre " Samsung a anuntat oficial cand va prezenta smartphone-ul Galaxy S9 " pe Ziare.com