Samsung a lansat smartphone-urile Galaxy Note10 si Note10+

Cele doua telefoane lansate se numesc Galaxy Note10 si Note10+.Cea mai evidenta deosebire dintre cele doua o reprezinta ecranul de tip AMOLED. Acesta masoara 6,3 inch in cazul Note10 si urca la un amenintator pentru tablete 6,8 inch la Note10+.Cum spune Samsung, noile smartphone-uri beneficiaza de un design in care ramele din jurul ecranului sunt "aproape invizibile". Nu la fel de invizibila este camera frontala, introdusa intr-un orificiu sapat chiar pe centru.Ambele versiuni vor oferi un sistem foto compus din trei camere. Camera principala are 12 MP si este secondata de o camera ultrawide de 16 MP si o camera tele cu 12 MP. Note10+ va avea si un senzor ToF, care va fi folosit de aplicatia 3D Scanner pentru a crea obiecte de 3D din obiectele scanate.La baza celor doua modele va sta proaspat lansatul chipset Exynos 9825, inlocuit cu Snapdragon 855 in unele piete, si 8/12GB memorie RAM.Poate surprinzator, nu va exista o versiune cu 128 GB spatiu de stocare. Note10 se va limita la 256 GB spatiu de stocare, in vreme ce in cazul lui Note10+ utilizatorii vor avea de optat intre 256 GB si 512 GB, memorie care foloseste noul si mai rapidul UFS 3.0.Daca Note10 este dotat cu o baterie "normala", cu 3.500 mAh capacitate, bateria de 4.300 mAh din dotarea lui Note10+ constituie un element important in favoarea modelului cu ecran mai mare.Producatorul promite si ca sistemul de incarcare rapida va alimenta telefonul in doar cateva minute, suficient pentru a putea fi folosit cateva ore.Nu exista iesire audio de 3,5 mm, in schimb, pot fi folosite carduri de memorie microSD, dar doar in cazul lui Note10+.S Pen, stylus-ul companiei coreene, va putea fi folosit in cazul noilor modele si fara a atinge ecranul. Vor exista unele gesturi care vor putea fi folosite de la distanta pentru actiuni precum realizarea fotografiilor sau schimbarea paginilor din cadrul prezentarilor PowerPoint.Ambele versiuni vor avea si cate o varianta cu 5G, cu aceleasi dotari tehnice si design.Preturile pentru Note10 vor incepe de la 949 de euro, in vreme ce modelul Note10+ va costa de la 1.099 euro. Cele doua smartphone-uri vor intra pe piata pe 23 august. ...citeste mai departe despre " Samsung a lansat smartphone-urile Galaxy Note10 si Note10+ " pe Ziare.com