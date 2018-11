Producatorul sud-coreean de electronice a mai lansat o noua tehnologie pentru ecrane flexibile destinate dispozitivelor mobile si a anuntat ca lucreaza impreuna cu Google la dezvoltarea acesteia, informeaza Reuters.Telefoanele pliabile promit sa permita utilizatorilor sa efectueze activitati mai complexe, efectuate de obicei pe tablete sau laptopuri.Obiectivul evenimentului de miercuri a fost sa obtina reactii deosebit de importante, pentru ca dezvoltatorii vor avea nevoie sa probeze noile tehnologii cu aplicatii, pentru a vedea ca functioneaza fara probleme atunci cand telefonul va lua forma unei tablete.Samsung se numara printre cele cateva companii care au anuntat ca telefoanele pliabile vor fi introduse in curand pe piata.Desi Samsung nu a anuntat cand va lansa noile dispozitive, analistii anticipeaza ca acest lucru se va intampla in prima jumatate a anului 2019, in caz contrar riscand ca noile telefoane Apple sa i-o ia inainte.Dave Burke, vicepresedinte de inginerie pentru Android, a confirmat acest termen la o conferinta organizata separat de Google in California."Lucram indeaproape cu Samsung la un nou dispozitiv, pe care intentioneaza sa il lanseze la inceputul anului viitor", a spus Burke.Compania chineza Huawei Technologies a anuntat la randul sau ca intenioneaza sa lanseze un smatphone 5G cu ecran pliabil la jumatatea anului 2019.Atat Samsung cat si Huawei au fost devansate insa de un startup chinez producator de ecrane, care a prezentat saptamana trecuta un telefon pliabil cu un ecran de 7,8 inci, la un pret de circa 1.300 de dolari. Royole a anuntat ca va incepe sa primeasca comenzi la sfarsitul lunii decembrie.Preturile mari ar putea descuraja o cerere mare imediata pentru aceste produse, iar unii analisti au indoieli ca exista o cererea uriasa pentru astfel de telefoane.Samsung nu a oferit miercuri detalii refereitoare la preturile noilor telefoane. ...citeste mai departe despre " Samsung a prezentat in premiera un mult-asteptat telefon pliabil " pe Ziare.com