Samsung a prezentat in secret cel mai nou telefon, pe care il impaturesti ca pe hartie

Ideea unui telefon pliabil de la Samsung e departe de realitate, dar, totodata, departe de fictiune. Vestitul telefon pliabil de la Samsung ar fi trebuit sa fie cel cunoscut ca Galaxy X. Numele nu era rau, insa s-a dovedit ca nu avem de-a face cu revolutionarul smartphone pe care sa-l pliezi.Galaxy X exista ca modelul SM-G888N0, insa nu e pliabil, ci unul din categoria rugged.Ramanem, in continuare, cu gandul la telefonul pliabil de la Samsung, pentru ca acesta ar putea ajunge pe piata in viitorul relativ apropiat.