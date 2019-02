Galaxy Fold are doua ecrane: unul de 7,3 inch cu rezolutie 1536 x 2152 pixeli cand este deschis si un ecran de 4,6 inch ce poate fi folosit cand sistemul de pliere este inchis.Pe partea tehnica, Fold are la baza chipset-ul Qualcomm SDM855 Snapdragon 855, o placa grafica Adreno 640, 12 GB memorie RAM si 512 spatiu de stocare cu suport pentru carduri de memorie.Conform celor de la Samsung, spatiul de stocare Universal Flash Storage 3.0 ar avea o viteza de doua ori mai mare decat a oricarui altui smartphone.Senzorul de amprente este montat pe una dintre laturile telefonului, pentru a putea fi folosit in ambele situatii - pliat sau nepliat.Smartphone-ul pliabil al celor de la Samsung are in total sase camere foto: trei pe sapte, doua pe interior si una pentru selfie-uri.Galaxy Fold are si doua baterii care insumeaza o capacitate de 6.000 mAh.App Continuity este o noua facilitate software special dezvoltata pentru acest model, care permite continuarea lucrului la o aplicatie atunci cand se face trecerea de la un ecran la altul.Vor fi doua versiuni, cu LTE respectiv 5G, ce vor fi disponibile din 3 mai.Pretul de pornire pentru Galaxy Fold este 1.980 de dolari.Vezi si A fost lansat noul telefon Samsung Galaxy S10. Cand apare in Romania si ce pret va avea ...citeste mai departe despre " Samsung a prezentat oficial primul sau smartphone pliabil. Iata specificatiile si pretul exorbitant al Galaxy Fold (Video) " pe Ziare.com