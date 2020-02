Samsung a prezentat seria Galaxy S20 si telefonul pliabil Galaxy Z Flip

Seria Galaxy S20 va fi compusa din trei modele: Galaxy S20, Galaxy S20+ si Galaxy S20 Ultra. Deosebirile principale dintre cele trei sunt la nivel de ecran, camere foto si baterie.Galaxy S20 va avea un ecran de 6,2 inch, S20+ are 6,7 inch, in vreme ce ecranul lui S20 Ultra ajunge la 6,9 inch. Toate cele trei ecrane vor avea o rata de refresh de 120Hz.De asemenea, toate cele trei modele vor fi comercializate in versiuni cu 4G sau 5G, versiunile cu 5G urmand sa fie, evident, mai scumpe.Galaxy S20 Ultra se va diferentia prin camera foto de 108MP, care va combina pixelii intr-o fotografie de 12 MP. Acest model va fi capabil de un impresionant (pentru un telefon) zoom optic hibrid 10X.Bateria acestui model are o capacitate de 5.000 mAh si suporta incarcare rapida cu 45W. Insa, in pachet, Samsung include un incarcator de doar 25W. Incarcarea wireless se face cu 15W.In functie de versiune, preturile pentru Galaxy S20 Ultra se situeaza intre 1.350 euro si 1.550 euro.Camera principala a modelelor S20 si S20+ va avea 12MP si va putea face un zoom optic hibrid de 3X.Cele trei telefoane vor fi vandute in Europa cu chipset-ul Exynos 990. In alte regiuni, Samsung va inlocui propriul chipset cu Snapdragon 865 de la Qualcomm.In configuratia de baza, Galaxy S20 si Galaxy S20+ au 8GB RAM si 128GB spatiu de stocare. Bateria lui S20+ are o capacitate de 4.500 mAh, in vreme ce S20 are o baterie de 4.000 mAh.Preturile pentru Galaxy S20 incep de la 900 de euro (versiunea cu 4G), in vreme ce versiunea de baza a lui Galaxy S20+ (cu 5G) costa 1.100 de euro.Galaxy Z Flip, o noua incercarePe langa seria Galaxy S20, Samsung a prezentat in cadrul evenimentului Unpacked 2020 si Galaxy Z Flip, al doilea telefon pliabil al producatorului coreean.Z Flip vine cu handicapul amintirii problemelor tehnice pe care Fold le-a intampinat chiar inaintea lansarii si care au dus la intarzierea cu mai multe luni a intrarii pe piata a telefonului de 2.000 de euro.A doua incercare a celor de la Samsung difera din cel putin doua puncte importante de vedere.In primul rand, Z Flip foloseste un mecanism diferit de pliere, care aminteste mai degraba de telefoanele cu clapeta. In al doilea rand, Z Flip nu are dotari de flagship, de unde si pretul mai mic.Este primul telefon pliabil care acopera ecranul de AMOLED de 6,7 inch cu ...citeste mai departe despre " Samsung a prezentat seria Galaxy S20 si telefonul pliabil Galaxy Z Flip " pe Ziare.com