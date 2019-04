Compania a amanat evenimentele media planificate pentru dispozitiv in aceasta saptamana la Hong Kong si Shanghai, relateaza MarketWatch."Pentru a evalua in totalitate feedback-ul utilizatorilor si pentru a efectua noi teste interne, am decis sa amanam lansarea Galaxy Fold. Intentionam sa anuntam data de lansare in urmatoarele saptamani", a declarat un purtator de cuvant al Samsung.In timp ce multi utilizatori au spus ca vad un mare potential al Galaxy Fold, unii dintre ei au aratat ca dispozitivul are nevoie de imbunatatiri care sa asigure cea mai buna experienta posibila pentru utilizatori, potrivit unui comunicat al companiei.Nici nu a fost lansat oficial, ca deja noul Samsung Galaxy Fold are probleme: Ce au observat jurnalistii care l-au testat (Foto&Video)In loc sa primeasca laude inainte de lansarea care ar fi trebuit sa aiba loc in Statele Unite pe 26 aprilie, grupul sud-coreean a fost asaltat de jurnalistii din domeniul tehnologiei care au raportat fisuri, umflaturi sau palpairi ale ecranelor, probleme care au readus in atentie cazul de acum trei ani al telefonului Galaxy Note 7 care se aprindea sau exploda, obligand compania sa il retraga de pe piata.Pana in prezent, Samsung a stabilit ca "a existat o situatie in care subtante gasite in interiorul telefonului au afectat performanta dispozitului" si ca "impactul in partea superioara sau cea inferioara a telefonului" poate provoca probleme ecranului.Samsung a laudat modelul pliabil de telefon ca fiind viitorul in industriei dispozitivelor mobile, care a beneficiat de putine surprize de la lansarea iPhone de catre Apple , in 2007.Compania concurenta Huawei Technologies a anuntat la randul ei un telefon pliabil, Mate X.Samsung intentiona initial sa inceapa vanzarile de telefoanele Galaxy Fold in Coreea de Sud si Europa in luna mai, dar pentru cele din China nu stabilise inca o data. ...citeste mai departe despre " Samsung amana lansarea pe piata a Galaxy Fold, dupa numeroasele probleme " pe Ziare.com