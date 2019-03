Luna trecuta, Samsung a lansat smartphone-urile sale de top din familia Galaxy S10. De curand, au inceput sa fie disponibile in fiecare colt al mapamondului.In mod previzibil, noul model vine la pachet cu o serie de functii importante si detalii hardware impresionante. Pornind de la aceasta premisa, gigantul sud-coreean a publicat infograficul de mai jos. Astfel, vei intelege un pic mai usor pretul foarte generos de achizitie.In materialele de marketing, la scurt timp dupa lansare, Samsung s-a laudat ca al sau Galaxy S10 este incarcat de tehnologie nex-gen, futurista. Partea interesanta este ca respectiva afirmatie nu este doar un truc de marketing, ci chiar exista niste particularitati remarcabile pe care ar fi bine sa le ai in vedere, mai ales daca nu planuiesti sa-ti schimbi telefonul in fiecare an.Vezi AICI cu ce vine special noul Galaxy S10! ...citeste mai departe despre " Samsung Galaxy S10 vine cu 10 premiere si 10 superlative " pe Ziare.com