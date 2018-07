Insa cum va arata mai exact acest smartphone care se indoaie? Android Authority a trasat cateva scenarii in baza brevetelor de inventie si celor mai credibile zvonuri. Ba chiar a facut si cateva simulari, pe care le puteti vedea in clipul de la finalul articolului.Citeste si: Schimbare radicala din partea Samsung. Viitorul telefon va fi si pentru "bogati", si pentru "saraci". Ce face diferentaSamsung si alti producatori de dispozitive mobile cu Android cocheteaza de cativa ani cu ideea de a lansa un altfel de smartphone. Pe la targurile IT au tot fost prezentate ecrane care se indoaie, insa Samsung va aduce odata cu Galaxy X (deocamdata, asa se vorbeste despre telefonul pliabil al sud-coreenilor, dar numele nu e confirmat oficial) aceasta tehnologie intr-un produs destinat consumului larg.Ideea este ca se va putea plia, foarte simplu, fara sa fie afectat in vreun fel. Numai ca inca nu se stie CUM.O teorie indica faptul ca ar putea avea un fel de clema, iar telefonul sa semene putin cu cele cu clapeta de pe vremuri. Sau sa fie intrutotul flexibil. Inclusiv bateria.Totusi, cea mai mare intrebare este cum se va plia: inspre interior sau inspre exterior? In orice caz, telefonul va functiona ca o tableta dupa ce va fi desfacut.Samsung ar fi dezvoltat prototipuri pentru ambele idei, dar se pare ca prima ar fi varianta castigatoare, potrivit zvonurilor.Citeste mai departe despre " Samsung Galaxy X: Cum ar putea functiona ecranul telefonului pliabil al sud-coreenilor (VIDEO) " pe Ziare.com