Actorul cunoscut pentru interpretarea personajului de satira Ali G a criticat si companiile Google Twitter si YouTube pentru ca promoveaza "absurditati", afectand miliarde de oameni, relateaza BBC."Daca ii platesti, cei de la Facebook vor afisa orice reclama 'politica' vrei, chiar daca este o minciuna. Si chiar te vor ajuta sa ajustezi aceste minciuni in functie de utilizatori, pentru un efect maxim. Dupa aceasta logica sucita, daca Facebook exista in 1930, l-ar fi lasat pe Hitler sa posteze reclame de 30 de secunde pentru 'solutia' sa la 'problema evreiasca'", a spus Cohen.Comediantul a adaugat ca este timpul "pentru o regandire fundamentala a platformelor de social media si a modului in care ele contribuie la raspandirea urii, a conspiratiilor si a minciunilor".In replica, reprezentantii Facebook au declarat ca actorul interpreteaza gresit politicile companiei si ca postarile care instiga la ura si la violenta sunt interzise pe platformele sale.Declaratiile au loc in contextul in care gigantii din domeniul social media se confrunta cu presiuni in crestere pentru combaterea dezinformarilor din jurul campaniilor politice.Twitter a anuntat recent ca va interzice toate reclamele politice incepand cu 22 noiembrie. La randul sau, Google a precizat saptamana aceasta ca nu va permite folosirea microtargeting-ului pentru ca alegatorilor sa li serveasca reclame in functie de factori precum cautarile lor pe internet. Facebook se vede acum constransa sa le urmeze exemplul.C.S. ...citeste mai departe despre " Sasha Baron Cohen: Facebook l-ar fi lasat si pe Hitler sa cumpere reclame pentru "solutia sa la problema evreiasca" " pe Ziare.com