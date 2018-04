Scandalul Cambridge Analytica: Si utilizatorii Instagram isi vor putea descarca datele

Anuntul vine pe fondul preocuparilor globale legate de confidentialitatea informatiilor utilizatorilor de retele sociale si de cantitatea de date pe care le pastreaza companiile, conform Reuters.In acest moment, Facebook le permite utilizatorilor sa-si descarce fotografiile, mesajele, reclamele accesate si un jurnal al intregii activitati pe reteaua de socializare incepand din 2010. Instagram nu are o astfel de optiune."Construim un nou instrument de portabilitate a datelor, care le permite utilizatorilor sa-si descarce datele, inclusiv fotografii, videoclipuri si mesaje", a transmis un purtator de cuvant al Instagram.Noua optiune ar putea fi lansata inainte de 25 mai si va ajuta compania Instagram sa respecte legile europene privind confidentialitatea, care necesita portabilitatea datelor.Instagram, care are aproximativ 800 de milioane de utilizatori la nivel mondial, este un serviciu online si o retea sociala care ofera utilizatorilor posibilitatea sa incarce poze si videouri, sa le aplice filtre digitale si sa le distribuie pe o varietate de retele sociale, cum ar fi Facebook, Twitter , Tumblr si Flickr. Reteaua de socializare Instagram a fost achizitionata de compania Facebook in aprilie 2012, pentru aproximativ un miliard de dolari.Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, a anuntat reteaua de socializare online.Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a peste 50 de milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale. Compania Cambridge Analytica ar fi utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. Facebook nu avertizase utilizatorii si luase doar masuri limitate pentru securizarea datelor.Citeste si:Ce a spus ...citeste mai departe despre " Scandalul Cambridge Analytica: Si utilizatorii Instagram isi vor putea descarca datele " pe Ziare.com