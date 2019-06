Scandalul Huawei - Trump va avea consecinte neasteptate: Una dintre ele va iesi curand la suprafata

Liderul de la Casa Alba vrea ca gigantul telecom sa nu-si mai comercializeze tehnologiile in SUA.De asemenea, Trump urmareste sa interzica firmelor americane sa-si mai vanda produsele celor de la Huawei.In tot acest razboi comercial, utilizatorii sunt prinsi la mijloc.Google - care a blocat update-urile pentru sistemul de operare Android instalat pe telefoanele companiei chineze - a avertizat ca situatia s-ar putea transforma intr-o amenintare pentru securitatea nationala.Potrivit publicatiei Financial Times, Huawei - al doilea cel mai mare producator de smartphone-uri din lume - va dezvolta o copie proprie de Android, care insa va avea multe bug-uri, riscul de atac cibernetic fiind astfel foarte mare.Aceasta este doar una dintre multiplele posibile consecinte ale acestei situatii. Sa ne amintim ca Administratia Trump a pus Huawei pe lista neagra, aducand acuzatii de spionaj, dupa ce negocierile pe teme comerciale intre SUA si China au esuat. Compania a primit, pe 20 mai, o notificare de la Casa Alba, in care i se cere sa se alinieze cerintelor in decurs de 90 de zile.Intre timp, producatorii de procesoare precum Qualcomm, Intel si Xilinx au sistat vanzarile catre Huawei, care si-a facut stocuri suplimentare si se straduieste sa gaseasca alternative. De asemenea, noile smartphone-uri ale producatorului chinez nu vor mai avea preinstalate aplicatiile Facebook, WhatsApp si Instagram. Acestea vor putea fi descarcate din Google Play, cel putin deocamdata.Nu doar Huawei are de pierdut. Gigantii IT americani care vindeau tehnologii acestei companii vor inregistra o lovitura financiara, daca Trump va taia complet legaturile. De asemenea, extinderea retelei 5G va fi mai lenta si mai scumpa. Interzicerea achizitiilor de echipamente de telecomunicatii ale companiilor chineze in Europa ar mari costurile retelelor 5G cu circa 55 de miliarde de euro (62 miliarde de dolari) si ar amana adoptarea tehnologiei cu circa 18 luni, potrivit unei analize realizate de grupul de lobby GSMA din industria telecomunicatiilor.Restrictiile vor afecta Facebook si Google, care se bazeaza pe faptul ca produsele lor sunt instalate pe multe dispozitive ca sa colecteze date si sa faca bani din vanzarea de reclame. Cum Huawei e al doilea cel mai mare producator de smartphone-uri, lovitura pentru gigant ...citeste mai departe despre " Scandalul Huawei - Trump va avea consecinte neasteptate: Una dintre ele va iesi curand la suprafata " pe Ziare.com