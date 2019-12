Pana acum, Instagram solicita celor 1 miliard de utilizatori sa spuna doar daca au cel putin 13 ani, cu unele exceptii limitate, transmite Reuters.Instagram a aratat ca advertiserii nu sunt motivul principal al noii cerinte. Jocurile de noroc si metodele de contraceptie se numara printre alte tipuri de reclame restrictionate.Schimbarea politicii ar putea ajuta la prevenirea adoptarii unor reglementari costisitoare privind siguranta si confidentialitatea datelor, in conditiile in care parlamentarii si organizatiile pentru siguranta familiilor din Statele Unite, Marea Britanie si alte tari critica aplicatia pentru ca expune copiii la continut nepotrivit.Cerinta referitoare la varsta este cea mai recenta masura luata de Instagram pentru a se indeparta de principii vechi, cum ar fi anonimatul, care au diferentiat-o de aplicatia Facebook.In plus, Instagram va introduce in urmatoarele saptamani optiuni prin care utilizatorii pot bloca mesajele din partea persoanelor pe care nu le urmaresc, in timp ce conturile de business si utilizatorii populari, cunoscuti drept "creatori", vor putea sa restrictioneze cu mai multa usurinta vizionarea postarilor lor de catre minori, a spus Shah.Atentia autoritatilor asupra Instagram a crescut odata ce popularitatea aplicatiei a devenit mai mare in randul adolescentilor si a adultilor tineri, comparativ cu Facebook, devenind un contributor important la veniturile Facebook.Vezi si Instagram testeaza ascunderea like-urilor si in SUA: Vom lua decizii care ne afecteaza daca ele ajuta oamenii ...citeste mai departe despre " Schimbare la Instagram: De acum va cere datele de nastere ale utilizatorilor noi " pe Ziare.com