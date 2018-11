Se incearca replicarea activitatii creierului uman cu un calculator cu peste 1 milion de microprocesoare

Dupa 10 ani de la startul proiectului, SpiNNaker (Spiking Neural Network Architecture) a devenit cel mai mare computer neuromorfic din lume - un tip de computer care imita activitatea neuronala - conform anuntului facut de cercetatori la 2 noiembrie. Acest supercomputer se afla la Universitatea din Manchester si reprezinta o schimbare de paradigma in domeniul IT, conform lui Steve Furber, profesor de ingineria calculatoarelor la Universitatea din Manchester si membru al echipei care a realizat acest proiect.SpiNNaker face insa mai mult decat sa proceseze asemenea unui creier. El poate genera modele ale neuronilor din creierul uman si stimuleaza, in timp real, mai multi neuroni decat orice alt computer existent, conform unui comunicat al echipei de cercetatori."Principala sa sarcina este de a desfasura modele cerebrale partiale - spre exemplu, modele ale cortexului, ale bazelor ganglionare si alte altor regiuni cerebrale - exprimate de obicei sub forma unor retele complexe de neuroni activi", a explicat Steve Furber pentru Live Science.De doua ori mai multe procesoareIncepand cu luna aprilie a anului 2016, SpiNNaker simula activitatea neuronala a creierului folosind 500.000 de procesoare, insa in prezent, performantele acestui supercalculator au fost dublate prin adaugarea a inca 500.000 de procesoare, conform lui Steve Furber. Cu sprijinul Human Brain Project - un proiect finantat de UE pentru constructia unui creier uman virtual - SpiNNaker va continua sa genereze modele cerebrale detaliate si are capacitatea de a opera peste 200 de mii de trilioane de operatiuni simultan (200 de cvadrilioane).Chiar daca sunt si alte supercalculatoare care pot rivaliza cu SpiNNaker prin prisma numarului de procesoare integrate, acesta din urma este diferit prin infrastructura care conecteaza aceste procesoare. In creierul uman, peste 100 de miliarde de neuroni se pot activa simultan, transmitand semnale catre mii de receptori. Arhitectura lui SpiNNaker sustine un nivel exceptional de comunicare intre cele 1 milion de procesoare, imitand activitatea retelei neuronale cerebrale."Supercomputerele conventionale dispun de mecanisme de conectivitate car ...citeste mai departe despre " Se incearca replicarea activitatii creierului uman cu un calculator cu peste 1 milion de microprocesoare " pe Ziare.com