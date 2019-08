Astfel ca Wojcicki, impreuna cu sotul sau, Dennis Troper, care este si el director la Google , a decis sa limiteze interactiunile copiilor lor cu tehnologia. "Sunt momente in care le iau copiilor telefoanele, mai ales daca suntem in vacanta cu familia, pentru ca vreau ca oamenii sa interactioneze unii cu altii.Ne concentram cu totii sa fim prezenti astazi", spune Wojcicki intr-un interviu pentru The Guardian, potrivit CNBC.Este vorba de echilibru, sustine sefa YouTube, mama a cinci copii, care vrea ca acestia sa aiba o relatie sanatoasa cu tehnologia si sa recunoasca momentele in care trebuie sa ia o pauza de la ea."Oamenii trebuie sa invete cand este momentul sa se concentreze asupra conversatiei si cand este in regula sa urmareasca clipuri sau sa faca alte activitati pe Internet", mai spune Wojcicki, care sustine nu le-a dat copiilor sai telefoane decat atunci cand acestia au ajuns "intr-o pozitie in care au fost pe cont propriu", ca, de exemplu, atunci cand au luat singuri autobuzul sau au mers in diverse locuri."Sunt momente in care devine important pentru ei sa aiba un telefon. Cred ca inceperea educatiei in aceasta privinta in scoala primara este rezonabila. De asemenea, sunt o multime de momente in care poti sa le iei telefonul", adauga Wojcicki.Si alti grei ai industriei au vorbit de-a lungul vremii despre cum gestioneaza timpul petrecut de copiii lor in fata ecranului. Bill si Melinda Gates, de exemplu, au dezvaluit ca nu si-au lasat copiii sa aiba telefoane mobile pana la varsta adolescentei.Potrivit Academiei Americane de Pediatrie, copiii care interactioneaza cu tehnologia sapte ore sau mai mult pe zi sunt de doua ori mai predispusi sa fie diagnosticati cu anxietate sau depresie in comparatie cu copiii care nu petrec mai mult de o ora in fata ecranului.C.S. ...citeste mai departe despre " Sefa YouTube are reguli cand vine vorba de timpul petrecut de copiii sai in fata ecranului. Cand le-a dat primele telefoane " pe Ziare.com