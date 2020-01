Seful Google trage un semnal de alarma: Inteligenta artificiala e prea importanta pentru a nu fi reglementata!

Unele domenii, precum autovehiculele autonome si tehnologia din sanatate, impun reglementari special adaptate.Inteligenta Artificiala are un potential enorm, dar poate fi si deosebit de periculoasa, exemplele oferite fiind tehnologia pentru recunoasterea faciala si deepfake-urile, generate de computer si care par reale.In opinia sa, rolul major le revine in sensul stabilirii unor reguli chiar companiilor care dezvolta tehnologii noi: "Companii precum a noastra nu pot pur si simplu sa construiasca tehnologii noi si, apoi, sa lase fortele pietei sa decida cum vor fi folosite.Este responsabilitatea noastra sa ne asiguram ca tehnologiile vor fi folosite pentru lucruri bune si vor fi accesibile tuturor", considera Sundar Pichai, care va sustine un discurs la Forumul Davos Si Maria Axente, expert AI la Pricewaterhouse Coopers, a declarat pentru BBC ca reglementarea domeniului trebuie facuta."Problema este cum poate fi facut acest lucru, astfel incat sa nu fie ucisa inovarea si sa pastram echilibrul dintre beneficiile AI si riscurile pe care aceasta le presupune, pe masura ce Inteligenta Artificiala intra tot mai mult in vietile noastre?", a declarat Maria Axente."Reglementare sau autoreglementare, printr-un cod etic sau un board etic, s-ar putea sa nu fie suficient", a adaugat aceasta.Google a lansat anul trecut propriul sau board etic independent, dar acesta a fost desfiintat dupa mai putin de doua saptamani, din cauza contestarii unor figuri controversate aflate printre cei opt membri.Kay Coles James, presedintele Heritage Foundation, a fost contestata dur intr-o petitie a angajatilor Google, din cauza declaratiilor ei privind persoanele transgender si a scepticismului privind schimbarile climatice manifestat de organizatia conservatoare pe care o reprezinta.Un alt membru, Dyan Gibbens, CEO al unei companii producatoare de drone, a fost contestat din cauza folosirii Inteligentei Artificiale in tehnologia militara.Citeste mai multe despre Seful Google: Inteligenta artificiala e prea importanta pentru a nu fi reglementata. Divergenta SUA-UE pe tema AI pe Curs de Guvernare. ...citeste mai departe despre " Seful Google trage un semnal de alarma: Inteligenta artificiala e prea importanta pentru a nu fi reglementata! " pe Ziare.com