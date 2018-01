La scurt timp dupa aparitia acestor informatii in spatiul public, reprezentantii Intel au declarat ca vanzarea actiunilor nu are legatura cu probleme de securitate ale procesoarelor Intel si ca operatiunea a fost programata inca din octombrie 2017. In schimb, expertii in IT sustin ca au informat Intel inca din luma mai a anului trecut despre cele doua probleme de securitate pe care le numesc "catastrofale".Legislatia americana protejeaza executivii companiilor de acuzatii cu privire la tranzactionarea actiunilor. Insa, faptul ca vanzarea a venit intre momentul aflarii de problemele de securitate si comunicarea publica a acestora, ar putea constitui o exceptie care sa duca la acuzare sefului Intel. In urma tranzactiilor, Krzanich a obtinut 39 de milioane de dolari.Procesoarele Intel sunt afectate de doua probleme grave de securitate, numite Spectre si Meltdown, ce nu pot fi reparate in totalitate. Acestea permit atacatorilor sa acceseze cele mai sensibile informatii, stocate in kernel-ul procesoarelor (zona de memorie teoretic protejata, n. red.).Mai mult, patch-urile de securitate care vor repara doar partial problemele vor incetini dispozitivele vizate. Telefoanele, tabletele, laptopurile si desktop-urile vor rula cu intre 5% si 30% mai incet dupa instalarea update-urilor.Citeste si:Doua catastrofe de securitate afecteaza aproape toate calculatoarele si telefoanele lansate in ultimii 22 de ani. Ce e de facut? ...citeste mai departe despre " Seful Intel si-a vandut actiunile cand a aflat despre problemele companiei. A castigat zeci de milioane de dolari " pe Ziare.com