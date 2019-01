De la lansarea sa in 2006, Twitter a ajuns sa aiba sute de milioane de utilizatori din intreaga lume, care se logheaza in aplicatie de cateva ori pe zi.Potrivit lui Dorsey, platforma a fost creata initial pentru ca toata lumea sa aiba o voce. De-a lungul anilor, insa, Twitter a devenit si un loc unde sunt exprimate frecvent discursuri ale urii, iar utilizatorii sunt mai divizati ca oricand.Seful Twitter recunoaste intr-un interviu pentru Rolling Stone ca site-ul este utilizat pentru lucruri de care nu este mandru."Precum crearea bulelor. Nu sunt mandru de asta. Contribuim cu siguranta la divizarea oamenilor. Cream cu siguranta izolare. Facem cu siguranta sa le fie mai usor oamenilor sa-si confirme prejudecatile. Le-am dat un singur instrument, si anume urmarirea unui cont care le va confirma in proportie de 90% orice prejudecata ar avea. Si acest lucru nu le permite sa caute alte perspective. (Twitter) contribuie la tribalism. Contribuie la nationalism", a spus Dorsey pentru Rolling Stone.In timp ce specialistii avertizeaza cu privire la riscurile dependentei de social media, CEO-ul Twitter recunoaste ca se confrunta el insusi cu o astfel de problema uneori. In timpul meciurilor de baschet si atunci cand au loc alegeri, de exemplu, verifica nonstop platforma.Este constient ca exista multi utilizatori care sunt dependenti de Twitter, dar sustine ca nu aceasta este intentia companiei. Ba chiar contempla ideea de a face schimbari indraznete pentru a preveni dependenta."Chiar ne gandim ce s-ar intampla daca eliminam afisarea numarului like-urilor", dezvaluie Dorsey.C.S. ...citeste mai departe despre " Seful Twitter: Nu sunt mandru de asta. Contribuim cu siguranta la divizarea oamenilor " pe Ziare.com