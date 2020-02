Serviciile americane sustin ca Huawei asculta in secret telecomunicatiile de mai bine de 10 ani

Oficialii americani spun ca Huawei Technologies Co. poate accesa in secret retelele de telefonie mobila din intreaga lume, folosind asa numitele "back doors", asa ca Washingtonul incearca sa isi convinga aliatii sa excluda compania chineza din retelele lor, relateaza Wall Street Journal.Serviciile de informatii arata ca Huawei are aceasta capacitate de mai bine de un deceniu, spun oficialii americani.SUA au pastrat aceste informatii secrete pana la sfarsitul anului trecut, cand oficialii americani au furnizat detalii aliatilor, inclusiv Marii Britanii si Germaniei, potrivit oficialilor din cele trei tari.Aceasta a fost o miscare strategica din partea Statelor Unite, care in trecut a sustinut ca nu are nevoie de dovezi ale amenintarii pe care Huawei o reprezinta pentru securitatea natiunilor.Atunci cand producatorii de hardware de telecomunicatii vand echipamente care permit comunicarea mobila, legea impune ca acestea sa permita accesul autoritatilor in retele in scopuri legale.De asemenea, aceste companii trebuie sa se asigure ca retelele nu pot fi accesate fara acordul operatorului. Numai oficiali autorizati pot accesa retelele in acest mod, masura fiind reglementata de legi si protocoale in fiecare tara.Oficialii americani au declarat ca Huawei a construit echipamente care permit accesarea retelelor prin aceste interfete, fara stirea operatorilor. Oficialii nu au furnizat detalii despre modul in care Huawei este capabil sa faca acest lucru."Avem dovezi ca Huawei are capacitatea de a accesa in secret informatii personale si sensibile in sistemele pe care le intretine si le vinde in intreaga lume", a spus consilierul pentru securitate nationala Robert O'Brien.Oficialii americani au refuzat sa spuna daca SUA au observat Huawei folosind aceasta capacitate de acces. De asemenea, nu au furnizat alte detalii, cu exceptia faptului ca au identificat portitele in 2009, la echipamentele 4G.Luna trecuta, Marea Britanie, in ciuda activitatilor de lobby intens din partea administratiei Trump, a acceptat folosirea echipamentelor Huawei in partile neesentiale ale retelelor 5G. Oficialii britanici spun ca informatiile despre Huawei care le-au fost prezentate de oficialii americani, luna trecuta, nu erau noi si ca au fost deja luate in considerare....citeste mai departe despre " Serviciile americane sustin ca Huawei asculta in secret telecomunicatiile de mai bine de 10 ani " pe Ziare.com