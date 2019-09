Dupa ce vreme de mai multe luni a testat formele si mijloacele tehnice prin care ar fi mai bine sa realizeze aceasta modificare, Facebook a inceput testele propriu-zise direct in cadrul retelei sociale.Astfel, pentru inceput doar in Australia, Facebook nu mai afiseaza sub postari numarul de like-uri.Utilizatorii pot vedea sub postari un text de genul "Lui X si altor persoane le-a placut aceasta postare", X fiind aici unul dintre prieteni.Un click pe acest text va deschide o fereastra, ca si pana acum, unde poate fi vazuta lista cu toti oamenii care au dat like. Aici, daca tine neaparat, utilizatorul poate numara manual, pentru a vedea cate like-uri a primit.Ascunderea numarului de like-uri pe Facebook vine la putin timp dupa ce un test similar a inceput sa fie derulat si pe Instagram. In acest caz, testul este limitat la nivelul Canadei.Testarea ascunderii numarului de like-uri atat pe Instagram, cat si pe Facebook arata cat de serioasa este compania americana legat de acest aspect si ca, in functie si de rezultatele testului, sunt sanse mari ca aceasta sa devina o noua norma.Oficial, Facebook spune ca face acest lucru pentru ca oamenii sa se simta mai bine fara presiunea succesului propriilor postari. Fara aceasta presiune, compania americana spera ca utilizatorilor sa le vina mai usor sa posteze si, astfel, sa creasca numarul postarilor. ...citeste mai departe despre " Si Facebook a inceput sa testeze ascunderea numarul de like-uri " pe Ziare.com