Smart City 2018-2020 la Iasi: Solutii pentru a creste calitatea vietii si atractivitatea pentru turisti si investitori

La aceasta Dezbatere sunt invitati reprezentanti din partea tuturor oraselor din zona Moldovei si nu numai, ocazie cu care vor avea oportunitatea de a intari legatura cu furnizorii de solutii smart city.Accelerarea activitatii de digitalizare a asezarilor urbane si nu numai, constituie o necesitate si o prioritate pentru toti edilii.Intalnirea dintre reprezentanti ai localitatilor si furnizorii de solutii poate naste idei de proiecte personalizate, care adoptate pot conduce la bunastarea cetatenilor din fiecare localitate.O strategie bine conceputa de implementare a tehnologiilor inteligente pe domenii va aduce beneficii directe si imediate, va imbunatati calitatea vietii locuitorilor, va creste atractivitatea orasului pentru turisti, dar va aduce si noi oportunitati de afaceri si venituri in viitor."Tehnologiile avansate pot fi folosite pentru a face orasele Romaniei mai inteligente. Cu bani putini putem crea efecte benefice extraordinare, dar pentru asta trebuie sa fim noi mai inteligenti si macar sa putem pune in practica ce au inventat altii. Viteza de adoptare depinde mult de implicarea edililor si a companiilor in beneficiul cetatenilor, companiilor si turistilor", a declarat Marius Bostan, initiatorul proiectului Alba Iulia Smart City si fost Ministru al Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala.Speakerii evenimentului vor oferi invitatilor noi perspective asupra conceptului de oras inteligent si secretele adaptarii la o gandire inovativa in care arhitectii proiecteaza viitorul in conditiile actuale de rapida si continua dezvoltare.In cadrul evenimentului se vor construi dezbateri pentru patru mari directii de dezvoltare a unei localitati: mobilitate urbana inteligenta utilizand inovatia si excelenta, utilitati inteligente (iluminat inteligent-eficientizarea consumului, smart metering, managementul deseurilor, siguranta), tehnologii inteligente in educatie si buna administrare, strategie pentru smart city si surse de finantare (parteneriate, imprumuturi bancare, obligatiuni, fonduri nerambursabile) pentru achizitiile publice, dar si care sunt costurile de implementare.La dezbaterea Smart City 2018-2020, in cadrul unui Panel dedicat vor fi prezentate solutii smart city realizare de firme Start-up, in vederea finantarii acestora de catre investi