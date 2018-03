SMS-urile si apelurile din telefoanele cu Android au fost colectate de Facebook ani la rand

Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa fie mai atenti cu privire la drepturile de acces pe care le acorda acestora. Astfel, s-a confirmat, inca o data, in ce masura incalca Facebook intimitatea utilizatorilor sai.In pagina de setari a versiunii web de desktop, Facebook ofera utilizatorilor sai optiunea de a descarca o arhiva cu toate datele personale colectate de companie. In aceasta arhiva, s-au gasit acum date despre apelurile si SMS-urile inregistrate timp de mai multi ani.Istoricul apelurilor si al mesajelor de pe smartphone-urile cu Android a fost folosit de Facebook in cadrul algoritmului de recomandare al prietenilor. Aplicatia a inceput colectarea datelor cu una din primele versiuni, cand utilizatorii au acceptat sa sincronizeze agenda telefonica cu lista de prieteni de pe Facebook.Colectarea datelor a fost facilitata de modul in care Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele personale stocate pe telefon. Chiar daca sistemul de operare al celor de la Google a imbunatatit acest aspect in ultimele versiuni, API-ul vechi, care le permitea aplicatiilor colectarea facila a datelor a ramas activ si a putut fi folosit de catre dezvoltatori pana in octombrie 2017.In alta ordine de idei, chiar daca ultimele versiuni de Android au informat mai transparent utilizatorii cu privire la datele accesate de aplicatii si chiar daca utilizatorii au respins accesul, permisiunile pe care le-au acordat cu ani in urma, pe baza vechiul API, au permis Facebook (si probabil si altor aplicatii) sa aiba in continuare acces la datele personale respective.Ca urmare a acestor acuze, Facebook a emis un comunicat prin care specifica faptul ca nu a colectat si continutul convorbirilor sau al mesajelor, ci doar istoricul acestora.Citeste si:Ce sa verifici si ce sa stergi de pe profilul de Facebook, dupa scandalul furtului de dateLike-ul transformat in arma politica: Cum au fost preluate 50 de milioane de conturi de Facebook de firma care a decis victoria lui TrumpFacebook stie tot despre tine. Apar noi informatii despre ce date colecteazaCambridge Analytica isi suspenda seful, Facebook primeste citatii privind utilizarea datelor personaleZuckerberg, prima declaratie in scandalul Cambridge Analytic ...citeste mai departe despre " SMS-urile si apelurile din telefoanele cu Android au fost colectate de Facebook ani la rand " pe Ziare.com