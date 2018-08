Solutiile orasului inteligent vor fi prezentate la Dezbaterea Smart City - Alba Iulia 2018

Era digitala, noile tehnologii si generatia "milenialls" sunt factori care forteaza edilii sa se orienteze spre o dezvoltare care faciliteaza imbunatatirea nivelului de trai al cetatenilor si al turistilor. Si aici este vorba nu doar de tehnologie, ci si despre abilitatile manageriale ale conducatorilor de a proiecta viitorul fiecarei urbe.Primul proiect pilot de oras inteligent de la noi din tara a fost implementat la Alba Iulia si a insemnat pana acum o colaborare cu peste 30 de parteneri, pentru 100 de proiecte aflate in diferite stadii de implementare. Inca mai este loc, iar reprezentantii Primariei Municipiului Alba Iulia sunt deschisi la noi colaborari."In ultimul an, s-a folosit atat de des sintagma smart city, aici, la noi, dar si in evenimentele de profil din tara, incat nu cred ca ar fi gresit sa ne permitem o substantivare a ei. Suntem in plina 'smarticityzare' nationala, iar pentru noi asta nu poate fi decat un motiv de mandrie, pentru ca am fost primii care nu doar am folosit cuvantul, ci am exploatat la maxim resursa smart existenta in Romania. Practic, ne-am pozitionat pe culoarul castigator in cursa pentru viitor. Iar orasele tarii vor trebui sa adauge un element in plus la dimensiuni si populatie atunci cand in fisa comunitatii va aparea sau nu 'smart city'. Pentru Alba Iulia, e evident cum s-a pozitionat; de acum ii asteptam si pe altii sa vina alaturi de noi", a declarat Mircea Hava, Primarul Municipiului Alba Iulia.De aceea, cu sprijinul Primariei Municipiului Alba Iulia, cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la unificarea Romaniei, Dezbaterea Nationala Smart City va ajunge, pe 8 si 9 octombrie, chiar in orasul in care a fost implementat proiectul pilot menit sa transforme municipiul Alba Iulia in primul smart city din Romania."Initiativele de la Alba Iulia reprezinta exemple excelente de urmat si pentru alte orase. Intr-un timp scurt s-au facut lucruri mari. Au fost testate si sunt in curs implementare solutii multiple care se adreseaza nevoilor locuitorilor, administratiei, mediului de afaceri si turistilor. S-a construit o infrastructura in expansiune si s-a construit o echipa valoroasa", a declarat Marius Bostan, fost Ministru ...citeste mai departe despre " Solutiile orasului inteligent vor fi prezentate la Dezbaterea Smart City - Alba Iulia 2018 " pe Ziare.com