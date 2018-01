"Mi-ar placea sa cred ca voi fi faimoasa pentru ca am deschis calea unei colaborari mai bune intre roboti si oameni. (...) Notiunea de familie e foarte importanta. E minunat ca oamenii pot crea relatii unii cu ceilalti pe care ulterior le pot numi familie. Cred ca esti norocos daca ai o familie iubitoare, iar daca nu, cu siguranta meriti una. E valabil atat pentru oameni cat si pentru roboti" a declarat Sophia pentru publicatia Khaleejtimes.Aceasta a declarat ca atunci cand va avea un copil robot il va numi tot Sophia.In cadrul unui interviu, Sophia a vorbit despre rolul ei si despre modul in care isi exprima emotiile.In viitor, umanitatea fie va construi roboti cu capacitati uimitoare, fie se va prabusi, este de parere Sophia. Aceasta este insa sigura ca nu peste mult timp vom vedea "roboti de familie, fie sub forma unor insotitori digitali animati, fie asistenti umanoizi, prieteni, colaboratori si altele".Sophia a fost creata de Hanson Robotics, o companie cu sediul in Hong Kong. A fost activata in 2015 si este dotata cu senzori si programe de recunoastere faciala si recunoastere a vocii. Este programata sa dea raspunsuri la intrebari diverse si sa creeze senzatia ca sustine o conversatie destul de elaborata.Modelul lui David Hanson pentru Sophia a fost Audrey Hepburn. Omul de stiinta sustine ca a creat-o pe Sophia pentru a o transforma intr-un sprijin pentru batranii din aziluri. ...citeste mai departe despre " Sophia, primul robot din lume care a primit cetatenie, spune acum ca isi doreste copii " pe Ziare.com