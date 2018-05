"Sorry" este cel mai usor cuvant... Parlamentul European l-a lasat sa scape ieftin pe Zuckerberg

A fost un rezultat atat de slab, ca iti venea sa arunci urland televizorul pe geam. Parlamentul European s-a aratat penibil de slab la audierea sefului Facebook, Mark Zuckerberg. In loc sa-i fie adresate intrebari precise si dure privind abuzul de date, influentarea alegerilor, fake news, bullying si evaziunea fiscala de care este acuzat acest serviciu de Internet, am asistat la o parada a vanitatilor.Majoritatea eurodeputatilor au irosit timpul pretios cu remarci personale si cu o atitudine de cocosi care se plimba mandri prin curte.Nu asa se face cand o autoritate europeana vrea sa-i interogheze pe diversi actori internationali importanti. Audierea a fost o sansa ratata si un motiv sa ne fie rusine de prestatia parlamentarilor europeni."Sorry" este cel mai usor cuvantFondatorul Facebook s-a obisnuit deja demult sa-si ceara scuze. In ultimul deceniu, Facebook a devenit un fel de monopol global al schimbului de informatii private. Si de fiecare data cand se intampla ceva serios, cand au loc abuzuri, Mark Zuckerberg se imbraca la costum si spune repede scuze, nu asta am urmarit. Da asigurari ca lucrurile se vor imbunatati. Lasa o impresie de nevinovatie si povesteste mereu de inceputurile sale modeste in vremea studentiei.Dar tipul este demult miliardar si stie foarte bine ce face. Modelul sau de afaceri este vanzarea de date personale. Si atunci cand da mereu asigurari ca viitoarele abuzuri vor fi evitate trebuie sa ne amintim ca profiturile Facebook se bazeaza pe vanzarea de reclame tot mai tintite si mai invazive. Si se mai bazeaza pe folosirea continua a datelor unor utilizatori ignoranti si delasatori.In SUA se practica deja utilizarea softurilor de recunoastere faciala fara aprobarea utilizatorului. Posibilitatile sunt nelimitate.Dar cand in Parlamentul European i se da lui Zuckerberg sansa sa raspunda la niste intrebari banale, fara sa se chinuie macar putin, atunci inseamna ca este lasat sa scape prea ieftin.Am suspendat 200 de Apps, explica seful Facebook ca raspuns la intrebarea privind abuzul de date comis de Cambridge Analytica. Si desigur ca el nu poate garanta ca astfel de incidente nu se vor repeta.Cand intrebarile devin ceva mai clare, cum ar fi despre intersectia dintre utilizatorii Whatsapp si Facebook, atunci Zuckerb ...citeste mai departe despre " "Sorry" este cel mai usor cuvant... Parlamentul European l-a lasat sa scape ieftin pe Zuckerberg " pe Ziare.com