SpaceX lanseaza primii doi sateliti din cei 12.000, cu care vrea sa dea Internet in orice colt al lumii

Planul companiei americane este de a crea o retea de aproape 12.000 de sateliti care sa se deplaseze continuu si in mod sincronizat in jurul Terrei pentru a acoperi in permanenta orice loc de pe Pamant.7.518 sateliti vor orbita la o distanta de aproximativ 322 de kilometri, in timp ce alti 4.425 de sateliti vor sta pe o orbita de 1.126 de kilometri in jurul planetei, operand pe frecvente radio diferite.Compania americana trebuie sa puna la punct mai multe aspecte. In primul rand, SpaceX va avea nevoie de acces la o parte a spectrului radio pentru a realiza conexiuni prin intermediul satelitilor sai, iar oamenii lui Elon Musk trebuie sa configureze satelitii astfel incat acestia sa se miste in permanenta si sincronizat in jurul Pamantului.A treia problema majora va fi reprezentata de antenele folosite pentru receptionarea semnalului. Acestea vor trebui sa se conecteze rapid de la un satelit la altul, pentru a fi in contact cu cel mai apropiat satelit.SpaceX spera ca primul satelit operational la nivel international sa fie deja disponibil anul viitor. Compania crede ca in 2025 va avea o baza de 40 de milioane de abonati si venituri de 30 de miliarde de dolari din acest proiect.La inceputul acestei luni, SpaceX a lansat in spatiu racheta Falcon Heavy ca un prim pas spre indeplinirea visului proprietarului companiei de a zbura spre Marte. La bordul rachetei s-a aflat si o incarcatura neobisnuita: o masina electrica Tesla Roadster.