Specialistii NATO in securitate cibernetica isi testeaza abilitatile in cel mai amplu exercitiu de cibernetica

Acesta se va desfasura in perioada 23 - 27 aprilie, potrivit nato.int.O echipa formata din 30 de experti ai Agentiei NATO de Comunicatii si Informatii vor participa la eveniment, alaturi de alti 1000 de experti ce vin din 30 de tari.Competitia este organizata anual de Centrul de Excelenta NATO pentru aparare cibernetica (CCDCOE), cu sediul in Tallinn, Estonia, din 2010 pana in prezent.Locked Shields este o oportunitate pentru specialisti sa isi testeze modul de protectie a sistemelor informatice si a infrastructurii critice intr-un mediu sigur, sub presiunea si provocarile unor situatii realiste. ...citeste mai departe despre " Specialistii NATO in securitate cibernetica isi testeaza abilitatile in cel mai amplu exercitiu de cibernetica " pe Ziare.com