Startup-urile care folosesc Inteligenta Artificiala pentru a face tratamentul pentru cancer mai eficient si mai ieftin

Cateva startup-uri din India incearca sa ajute pacientii sa lupte mai eficient cu aceasta boala cu ajutorul Inteligentei Artificiale (AI), potrivit Quartz.In aceasta tara, situatia nu e prea roz, din doua motive principale: tratamentul pentru cancer este foarte scump, iar rata de supravietuire este mica.Mai mult, exista o penurie de medici (0,21 la mia de locuitori) . Estimarile arata ca 2,25 de milioane de indieni sufera de cancer, dintr-o populatie de peste 1,3 miliarde, iar numai in primele noua luni din 2018 au murit 784.821 de pacienti.Astfel, cateva startup-uri din India incearca sa foloseasca roboti, software-uri avansate si algoritmi de machine learning pentru a face tratamentul pentru cancer mai ieftin si mai precis.De exemplu, cei de la SigTuple au dezvoltat o platforma bazata pe Inteligenta Artificiala ce foloseste analizele de sange, urina si sperma, precum si radiografiile la piept si scanarile de retina pentru a descoperi din timp celulele canceroase si precanceroase, prin identificarea unor tipare specifice. La randul lor, cei de la UE Lifesciences au realizat dispozitive bazate tot pe AI, ce sunt capabile sa inlocuiasca testele preliminare pentru depistarea cancerului, fara ca pacientul sa fie nevoit sa fie expus la radiatii."Aceste startup-uri dezvolta solutii si aparate pentru tratamentul de la firul ierbii", spune Leslie Joseph, analist la Forrester Research. "Odata ce sistemul este alimentat cu date relevante, atunci respectivele solutii vor fi mult mai ieftine", adauga acesta.Cea mai raspandita forma de cancerCancerul la san este cea mai raspandita forma de cancer din India - 14% din totalul cazurilor inregistrate in aceasta tara. Din ianuarie 2018 si pana in prezent, aproape 162.500 de pacienti au primit acest diagnostic, dintre care 87.000 au murit.In multe situatii, depistarea dintr-un stadiu incipient poate salva vieti. Iar startup-ul OncoStem se ocupa fix cu acest lucru.Compania infiintata acum sapte ani a demonstrat ca Inteligenta Artificiala poate identifica acele semne care prevestesc aparitia cancerului mult mai bine decat un specialist. OncoStem, care a primit o noua runda de finantare in valoare de 6 milioane de dolari in septembrie, se axeaza pe gasirea unui tratament personalizat pentru pacientii cu cancer, in functie de nevoile persoanei si de natura tumorii.