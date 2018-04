Statul a cheltuit 53 de milioane de lei pe un portal online care nu functioneaza. In continuare, se plateste mentenanta!

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) anunta, in 2009, ca urmeaza sa creeze e-Romania, un portal care avea sa reprezinte primul pas spre digitalizarea integrala a administratiei din tara noastra.Pe langa faptul ca trebuia sa ofere informatii actualizate despre 3.188 de localitati din tara, portalul isi propunea sa devina un spatiu virtual in care cetateanul sa poata urmari activitatea curenta a institutiilor statului si chiar sa poata dialoga cu functionarii acestora. In timp, prin intermediul portalului, urmau sa se poata face si plati online.Ministrul Comunicatiilor de la acea vreme, Gabriel Sandu, sustinea ca portalul va sta la baza modernizarii intregii administratii romanesti, care in scurt timp ar fi trebuit sa ajunga cel putin la fel de performanta ca cea din Austria sau din Marea Britanie. Aproape ca suna prea frumos ca sa fie adevarat. Din pacate, chiar asa si era.In cei opt ani care s-au scurs de la momentul in care MCSI anunta inceputul reformei, statul roman a demonstrat ca n-are habar despre modul in care ar trebui sa informatizeze administratia. In schimb, se pricepe de minune sa iroseasca sume uriase de bani pe proiecte inutile, printre care se numara si e-Romania.Cat a costat portalul si cine l-a realizatStatul a atribuit, pe 20 martie 2010, in urma unei licitatii, contractul de realizare a portalului e-Romania societatii Omnilogic SRL, fondata si condusa de omul de afaceri Gabriel Marin, informeaza MCSI la solicitarea Ziare.com.In urmatorii ani, MCSI i-a platit societatii Omnilogic SRL, in 13 transe, suma de 52.057.628 lei (11.171.164 euro, la cursul de astazi).Potrivit MCSI, desi Omnilogic a realizat in perioada 2010-2012 portalul, acesta a devenit functional abia doi ani mai tarziu, in 2014. Ministerul a refuzat sa raspunda intrebarilor Ziare.com cu privire la eventuale intarzieri in realizarea proiectului. Presa acelor ani a scris, insa, pe larg despre tensiunile aparute intre societatea Omnilogic SRL si statul roman.Mai exact, acesta din ur ...citeste mai departe despre " Statul a cheltuit 53 de milioane de lei pe un portal online care nu functioneaza. In continuare, se plateste mentenanta! " pe Ziare.com