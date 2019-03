STS pentru Reuters: Retelele din Romania nu folosesc echipamente Huawei

Washington-ul este din ce in ce mai ingrijorat de expansiunea gigantului in state membre NATO din Europa Centrala si de Est, inclusiv Ungaria si Polonia. Romania a devenit mai ales importanta in 2016, cand a fost activat scutul antiracheta de 800 de milioane de dolari, fapt ce a infuriat Rusia.In 2013, Guvernul a semnat un memorandum de intelegere cu Huawei. Astfel, companiei chineze i s-a permis participarea la constructia sistemului national de informatii si telecomunicatii, de monitorizare a traficului si a serviciilor guvernamentale online."Precizam ca STS nu a fost consultat, nu a sustinut documentul si nu a avut nicio implicare in implementarea acestuia", se arata intr-un raspuns al STS pentru agentia de presa."STS evalueaza continuu riscurile legate de aspectele specifice domeniului sau de activitate. Dispune de masuri adecvate de securitate si rezilienta pe intreaga durata de viata a infrastructurilor sale gestionate - care reduc in mod semnificativ riscurile amenintarilor cibernetice", potrivit documentului.Precizarile vin in contextul in care PNL a anuntat ca va cere declansarea unei anchete publice privind contributia Huawei la infrastructura critica din tara si va incerca sa interzica participarea companiei chineze la dezvoltarea retelei 5G, din cauza potentialelor riscuri de securitate.Huawei, cel mai mare producator mondial de echipamente pentru telecomunicatii, se confrunta cu critici in Occident, unde este acuzata de spionaj.Citeste si:Departamentul american al Justitiei a pus sub acuzare Huawei pentru furt de tehnologiePrima reactie a Huawei dupa ce a fost pusa sub acuzare in SUAUnele tari occidentale, inclusiv Statele Unite si Australia, au interzis Huawei sa construiasca retele de telefonie mobila de ultima generatie, fiind ingrijorate de faptul ca echipamentele lor ar putea permite spionajul cibernetic.Huawei a negat in mod repetat acuzatiile de spionaj pentru statul chinez. Precizam ca gigantul chinez este prezent pe piata romaneasca din 2003. ...citeste mai departe despre " STS pentru Reuters: Retelele din Romania nu folosesc echipamente Huawei " pe Ziare.com