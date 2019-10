SUA au extins lista neagra de companii, ca sa includa si startup-uri chineze de Inteligenta Artificiala

Decizia, care a atras o reactie dura din partea Beijingului, are ca obiect 20 de birouri de securitate publica din China si opt companii, intre care firma de supravegheri video Hikvision, precum si liderii in tehnologia de recunoastere faciala SenseTime Group si Megvii Technology.Masura interzice companiilor respective sa cumpere componente fabricate de companii americane fara acordul Guvernului SUA si urmeaza aceeasi procedura ca in cazul Huawei Technologies, respectiv motivarea cu riscuri de securitate nationala.Oficialii americani au afirmat ca masura nu are legatura cu reluarea in aceasta saptamana a negocierilor comerciale cu China, dar semnaleaza ca nu va avea loc o relaxare a atitudinii ferme a presedintelui Donald Trump , transmite Reuters.Departamentul pentru Comert a anuntat ca "entitatile au fost implicate in incalcarea drepturilor omului si abuzuri in aplicarea campaniei de represiune a Chinei, a detentiilor arbitrare si a supravegherii prin mijloace tehnologice a uigurilor, kazahilor si altor membri ai minoritatilor musulmane"."Guvernul american si Departamentul pentru Comert nu pot si nu vor tolera suprimarea minoritatilor etnice din China", a spus secretarul pentru Comert Wilbur Ross.Pozitia ChineiChina afirma, pe de alta parte, ca Statele Unite nu trebuie sa se amestece in afacerile sale interne.China va continua sa ia masuri ferme, hotarate, pentru a-si proteja suveranitatea, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Geng Shuang, intr-o conferinta de presa, fara sa elaboreze.Startup-urile vizateHikvision, cu o capitalizare de circa 42 de miliarde de dolari, se descrie ca fiind cel mai mare producator de echipamente de supraveghere video din lume.SenseTime, evaluata la 4,5 miliarde de dolari la o runda de finantare din mai 2018, este una dintre cele mai valoroase companii unicorn de inteligenta artificiala, in timp ce Megvii, sustinuta de gigantul de comert electronic Alibaba, este evaluata la aproxomativ 4 miliarde de dolari si se pregateste pentru o oferta publica initiala prin care vrea sa atraga cel putin 500 de milioane de dolari in Hong Kong.Celelalte ...citeste mai departe despre " SUA au extins lista neagra de companii, ca sa includa si startup-uri chineze de Inteligenta Artificiala " pe Ziare.com