Procurorul adjunct Alex Solomon a declarat in timpul unei audieri care a avut loc la un tribunal federal din Brooklyn ca dovezile, obtinute in conformitate cu legea referitoare la supravegherea externa (U.S. Foreign Intelligence Surveillance Act - FISA), trebuie tratate ca documente clasificate. Informatiile obtinute in cadrul legii FISA sunt in general utilizate in cazuri de spionaj.Guvernul a anuntat joi Huawei, prin intermediul justitiei, de intentia de a folosi informatiile, afirmand ca "au fost obtinute sau derivate din supravegherea electronica si cercetari fizice", dar nu a oferit detalii.Statele Unite au exercitat presiuni asupra altor tari sa nu utilizeze echipamente Huawei in retelele 5G, ingrijorate fiind ca echipamentele pot fi folosite de Beijing pentru spionaj. Compania a sustinut ca ingrijorarile sunt nefondate."Motivul pentru care se efectueaza activitati de supraveghere in cadrul legii FISA este ca exista suspiciuni de spionaj din partea unei alte tari. Guvernul SUA a fost ingrijorat in legatura cu spionajul din partea Huawei de ani de zile", a spus Brian Frey, fost procuror federal care nu este implicat in cazul Huawei.In cazul inregistrat la tribunalul din Brooklin, Huawei si directorul sau financiar, Meng Wanzhou, sunt acuzati ca au conspirat pentru fraudarea HSBC si a altor banci, prin prezentarea nereala a relatiei dintre Huawei si Skycom, o posibila companie paravan cu operatiuni in Iran.Reprezentantii Huawei nu au raspuns imediat solicitarii de comentarii.Huawei afirma ca Skycom este un partener de afaceri local, dar procurorii acuza ca este o filiala neoficiala care mascheaza afacerile Huawei cu Iranul.Meng a fost arestata in decembrie, in Canada, dupa ce a fost pusa sub acuzare, dar acuzatiile au fost facute publice abia in ianuarie. Ea afirma ca este nevinovata si contesta extradarea. ...citeste mai departe despre " SUA au supravegheat in secret Huawei si vor folosi informatiile in procesul impotriva chinezilor " pe Ziare.com