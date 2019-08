Extinderea are data de joi, s-a aflat despre ea vineri, iar luni a fost anuntata oficial de secretarul pentru Comert, Wilbur Ross, chiar daca presedintele Donald Trump a sugerat inca din weekend ca masura nu este garantata, transmite Reuters.Actiunile producatorilor americani de cipuri care vand componente catre Huawei, intre care Qualcomm, Intel si Micron Technology, au crescut in urma aparitiei acestei informatii oficiale.Prelungirea cu 90 de zile "are rolul sa acorde clientilor din Statele Unite un timp suficient de tranzitie pentru a renunta la echipamentele Huawei, avand in vedere riscurile persistente pentru securitatea nationala si de politica externa.In timp ce cerem consumatorilor sa renunte la produsele Huawei, recunoastem ca este nevoie de mai mult timp pentru a preveni orice perturbare", a anuntat Departamentul pentru Comert.In luna mai, guvernul SUA a inclus Huawei pe o lista neagra de companii implicate in activitati care pun in pericol securitatea nationala si interesele de politica externa.La scurt timp, Departamentul pentru Comert a permis Huawei sa cumpere unele bunuri fabricate de companii americane, pentru a reduce impactul asupra clientilor.Intre afiliatele Huawei incluse pe lista se afla cele din Argentina, Australia, Belarus, China, Costa Rica, Fransa, India, Italia, Mexic si multe alte tari.Perioada acordata de SUA expira pe 18 noiembrie.Dintre cele 70 de miliarde de dolari cheltuite in 2018 de Huawei pentru achizitia de componente, circa 11 miliarde au mers catre companii americane. ...citeste mai departe despre " Americanii fac un pas in spate in disputa cu Huawei. Ce le-au permis sa faca chinezilor " pe Ziare.com