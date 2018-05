Suedezii nu mai umbla cu chei si cu cartele dupa ei. Prefera sa isi implanteze cipuri in mana

Un singur microcip putin mai mare decat un bob de orez poate inlocui legatura de chei, cartele de acces, iar in viitor chiar si portofelul burdusit cu carduri - obiecte pe care le poti pierde, pe care le poti uita sau pe care pur si simplu nu vrei sa le porti dupa tine. Pentru 3.000 de suedezi acest lucru suna suficient de bine incat treaca peste aspecte precum faptul ca microcipul trebuie sa le fie implantat in tesuturi, dar si peste chestiunile legate de intimitate si securitatea datelor personale.Folosind tehnologia NFC (near-field communication), informatiile sunt transmise wireless de la un cip pasiv la un cititor aflat la cativa centimetri distanta.Cu cipul implantat in mana, de obicei undeva intre degetul mare si aratator, oamenii pot deschide usa masinii sau usa de la birou si pot efectua diverse plati. Pe masura ce tehnologia avanseaza, ne putem astepta ca lista aplicatiilor sa creasca.Microcipurile implantate nu reprezinta chiar o noutate in Suedia. BBC relata in urma cu patru ani despre o serie de evenimente la care mai multor voluntari pasionati de tehnologie le erau implantate cipuri RFDI (identificare prin frecventa radio), care la vremea respectiva nu faceau decat sa deschida usa, fiind nevoie, desigur, sa iti cumperi o incuietoare compatibila.Doar ca acum nu mai vorbim de biohackeri nonconformisti, ci de oameni obisnuiti, atrasi de ideea de a-si simplifica viata.Ulrika Celsing, in varsta de 28 de ani, este unul dintre suedezii care au decis sa incerce acest stil de viata, scrie AFP. Atunci cand compania pentru care lucreaza, agentia media Mindshare, a organizat un eveniment dedicat implantarii de microcipuri angajatilor, s-a numarat printre doritori. Pentru a intra in cladirea in care lucreaza nu trebuie decat sa isi fluture mana prin fata unei dispozitiv de citire si sa tasteze un cod.Microcipul a devenit un fel de geanta de mana, inlocuind chiar si cartela de acces pentru sala de gimnastica."A fost distractiv sa incerc ceva nou si sa vad cum poate fi folosit pentru a-mi usura viata pe viitor", spune suedeza.Epicentre din Stockholm este o alta companie care le ofera angajatilor sai posibilitatea de a inlocui cartela de acces cu un microcip implantat in piele.Ideea a devenit atat de comuna in Suedia, incat, incepand cu iunie 2017, compania national ...citeste mai departe despre " Suedezii nu mai umbla cu chei si cu cartele dupa ei. Prefera sa isi implanteze cipuri in mana " pe Ziare.com