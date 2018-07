Suntem pregatiti pentru dispozitivele inteligente care asculta tot, vad tot si ne urmaresc peste tot?

Cel putin asa sustine Scott Galloway, profesor de marketing la New York University Stern School of Business, potrivit Medium.Insa care sunt costurile acestor dispozitive care folosesc microfoane, procesoare si programe de recunoastere a vocii, care se imbunatatesc constant, pentru a raspunde la intrebarile oamenilor intr-un mod cat mai natural?Dispozitivele controlate prin voce, care nu au ecrane, au potentialul de a distruge ideea de brand. Iar Amazon profitaAvand in vedere succesul pe care il inregistreaza astel de tehnologii in ultima vreme, Galloway sugereaza ca omenirea se indreapta - "cu viteza luminii" - catre o lume dominata de Amazon, mai ales ca gigantul american are toate ingredientele pentru a-si elimina competitia."Amazon are cam 700 de milioane de consumatori la nivel global, beneficiaza de increderea investitorilor care ii ofera capitalul de care are nevoie si are tehnologia necesara pentru a declara razboi celorlalte branduri", spune Scott Galloway. Profesorul crede ca, fara a avea un ecran, vocea fiind singura interfata, astfel de dispozitive au potentialul de a distruge ideea de brand.Prin urmare, Amazon profita de aceasta situatie si vrea sa domine piata de comert online: "Compania poate identifica cele mai bune oferte intr-o nanosecunda, dar va directiona utilizatorul catre produsul care ii aduce ei cel mai mare profit. Ganditi-va ce inseamna acest lucru, mai ales ca 60% dintre gospodariile americane au serviciul Amazon Prime - procentul e mai mare decat cel al participantilor la votul din alegerile prezidentiale", arata profesorul.Spionii din casa noastraLa randul sau, viitorologul Gerd Leonhard spune ca exista sanse mari ca dispozitivele controlate prin voce sa fie adoptate la scara larga. Insa trage cateva semnale de alarma."Aceste gadget-uri se folosesc de comoditatea omului. Pentru a le putea folosi nu trebuie sa te comporti diferit, nu trebuie sa depui efort, ci doar sa vorbesti. Nu exista ecrane, deci interfata practic dispare, astfel ca pana si cineva de 85 de ani isi poate da seama rapid cum se foloseste. Tocmai de aceea, potentialul e urias", arata Gerd.Insa problema, in viziunea lui, este ca vorbim prea putin despre faptul ca nimeni nu ne poate garanta ca producatorii acestor dispozitive nu ne a ...citeste mai departe despre " Suntem pregatiti pentru dispozitivele inteligente care asculta tot, vad tot si ne urmaresc peste tot? " pe Ziare.com